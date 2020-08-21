国家卫健委：8月20日新增确诊病例22例 均为境外输入病例

人民网北京8月21日电 （记者崔元苑）据国家卫生健康委消息，8月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，均为境外输入病例（上海11例，天津6例，山东3例，江苏1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例47例，解除医学观察的密切接触者2264人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例204例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例2368例，累计治愈出院病例2164例，无死亡病例。

截至8月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例491例（其中重症病例20例），累计治愈出院病例79792例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84917例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者809209人，尚在医学观察的密切接触者14599人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（境外输入22例）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者353例（境外输入248例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5136例。其中，香港特别行政区4604例（出院3827例，死亡75例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区486例（出院457例，死亡7例）。