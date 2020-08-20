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北京书院践行企业责任 关心关爱“白衣天使”

2020年08月20日11:07 来源：人民网-人民健康网

2020年8月19日是第3个中国医师节，为了响应《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康的若干措施》号召，发挥社会力量，关心关爱医务人员，助力尊医重卫的社会风尚，初心置业股份有限公司北京书院楼盘项目将为医务工作者提供优惠，向白衣天使致敬。

北京书院是由初心置业开发的，公司是以地产行业为主导，融合建设、投资等全方面多元化的企业。据介绍，初心置业积极响应有关号召，针对北京书院楼盘项目推出活动，向“白衣天使”致敬：医护人员持本人有效工作证件，在北京书院置业前1-3名可赠送全屋精装，4-6名可享总房款95折优惠。

此外，初心置业还将积极参与到由人民网发起的“你守护生命 我守护你—人民爱医行动”中。该行动旨在向广大一线医护工作者致敬，为他们送去关心和慰问。近期还将推出“人民爱医行动”特别致敬服务平台，针对医务人员多样化需求为全国1230万名医务人员提供精准、优质的消费服务与关爱福利，通过关爱特殊群体、解决医疗人员社会性和生活性难题困境等各方面助力爱医护医。

(责编：许晓华、李轶群)


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