践行企业责任 长安太和向医务工作者致敬

2020年8月19日是第3个中国医师节，为了响应《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康的若干措施》号召，发挥社会力量，关心关爱医务人员，助力尊医重卫的社会风尚，长安太和项目将为医务工作者提供优惠，向白衣天使致敬。

据介绍，此次长安太和积极响应有关号召，针对集团长安太和楼盘推出医师节专属购房优惠：凡持有医院有效工作证明，指定房源可享86折优惠。

长安太和是富华国际集团旗下开发的物业。富华国际集团长期致力于社会慈善事业，践行企业社会责任，积极投身城市建设。在此次新冠疫情期间，为履行企业回馈社会的重要使命，北京侨商会会长、富华国际集团董事局主席陈丽华捐款1000万元人民币用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。富华全体员工团结一心，守护家园，共抗疫情，并随时准备履行企业公民责任，和全国人民一道，为打赢抗击疫情的攻坚战贡献力量。

此外，富华国际还将积极参与到由人民网发起的“你守护生命 我守护你—人民爱医行动”中。该行动旨在向广大一线医护工作者致敬，为他们送去关心和慰问。近期还将推出“人民爱医行动”特别致敬服务平台，针对医务人员多样化需求为全国1230万名医务人员提供精准、优质的消费服务与关爱福利，通过关爱特殊群体、解决医疗人员社会性和生活性难题困境等各方面助力爱医护医。