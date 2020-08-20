肉食煮透、少吃生冷……疫情期间九成受访者改变了饮食习惯

常态化防疫下，很多人都更加注重饮食健康。无论是烹饪还是用餐，不少人的习惯都发生了改变。这段时间，你在饮食上养成了新习惯吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2001名受访者进行的一项调查显示，疫情期间，91.5%的受访者在饮食习惯上有了改变。受访者普遍养成的新习惯包括肉食一定烧熟煮透和少吃生冷食物。95.5%的受访者表示会将习惯一直坚持下去。

疫情期间，91.5%受访者在饮食习惯上有了改变

北京某金融企业职员关丹（化名）毕业后一直与人合租住房。她每天公司和家两点一线，经常晚上下班回到家，外卖前后脚就到了。“家附近要是新开一家餐馆，我特别高兴，终于能换个新口味了”。

以前因为不开伙，关丹的厨房用品非常少，只有切菜板、一副碗筷和几样佐料。疫情期间，外头吃不到饭，关丹不得不动手做点简单的。这居家防疫的几个月，让她养成了自己做饭的习惯。如今即便正常上班了，她也争取在家吃早饭和晚饭，“自己做饭放心、健康，味道其实也挺好呢”。她陆陆续续在网上和附近超市添置了不少厨房用具，还专门买了一块切肉板，生熟分开。

山东姑娘穆巧巧（化名）一直与家人同住，以前的她非常挑食，不爱吃粗粮和水果，“这段时间，媒体经常报道要注意饮食健康，我妈也督促我一定要改掉偏食挑食的习惯。她现在做饭也特别注意了，处理蔬菜、生肉、熟食的刀和砧板都是专门的，不好熟的食材她先用热水焯或多煮会儿，说‘煮烂了也比不熟强’”。

北京某国企员工刘艺欣（化名）介绍，以前她做饭喜欢多做，和老公经常吃完晚饭感觉撑得慌。年后防疫形势最严峻的时候，两人也没地方消食儿，慢慢就养成了七分饱的习惯。

疫情期间，91.5%的受访者在饮食习惯上有了改变。交互分析发现，90后改变最为明显（93.2%）。与人合住的受访者（95.5%）对比和家人同住（91.8%）、独居（85.8%）的人群，改变更显著。

新的饮食习惯养成上，肉食一定烧熟煮透最普遍，69.0%的受访者都选择了此项，接下来是少吃生冷食物（57.6%），以及多喝水、多吃新鲜果蔬和高蛋白食物（57.3%）。其他还有：饭前洗手（51.6%），避免生食水产品（41.4%），用盐水/碱水泡洗果蔬（34.0%），生熟食物厨具分开（31.3%）。

95.5%受访者表示会将健康饮食习惯一直坚持下去

“以前餐餐吃得挺饱，整个人就常处于没精神的状态，胃部负担也重。现在不一样了，分量少一半，生活都变得比以前精致了，整个人神清气爽的。”刘艺欣说。

调查中，98.0%的受访者感到养成好的饮食习惯重要。

为了让健康生活持续下去，刘艺欣近期购置了一套新的炒锅和蒸锅，以及时下流行的珐琅锅，“珐琅锅颜色鲜艳，感觉厨房都漂亮了不少，我做饭的心情也变得更好了”。

关丹表示，因为这次疫情，她和家人比以前更加注重卫生和饮食细节了。“好的饮食习惯当然要坚持下去，对身心健康都有潜移默化的作用。只要身体好了，啥都不是事儿”。

等疫情过去，这段时间养成的健康饮食习惯会成为人们的长期习惯吗？95.5%的受访者表示会，好习惯会一直坚持下去，4.5%的受访者直言不会，认为特别时期注意一下就行。交互分析发现，90后坚持下去的动力最强，比例达到96.9%。

受访者中，00后占5.0%，90后占35.1%，80后占43.7%，70后占12.7%，60后占3.1%。疫情期间独居的受访者占8.5%，88.2%与家人同住，3.3%与人合住。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报