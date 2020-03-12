宅在家里，你的厨艺提升了吗？85.2%受访者感到最近厨艺有所提升

最近，不管是在微博还是微信朋友圈，越来越多网友都加入到提升厨艺的行列，展示自己做的美食。很多人表示，疫情期间不方便下馆子，只能让自己“多才多艺”起来，满足味蕾的需求。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对3019名受访者进行的一项调查显示，最近居家期间，为了能够吃到美食，72.2%的受访者专门在厨艺类App学习，50.4%的受访者向家人朋友远程求助。85.2%的受访者感到厨艺有所提升。

受访者中，与家人住在一起的占88.3%，独居的占7.9%，与人合住的占3.5%。年龄上，00后占5.8%，90后占35.3%，80后占42.0%，70后占13.5%。

为了吃到美食，72.2%受访者专门在厨艺类App学习

北京市民张晓雅对记者说，做面食有难度又耗时，以前她家买10斤面一年都吃不完，最近居家的一个月，就吃完了10斤面，第二袋也快吃了一半了。“天天吃米饭、速食品，都吃腻了，我和老公就开始做饺子、馒头、大懒龙、手擀面等各种面食，非常有成就感”。

身为厨房菜鸟，张晓雅专门下载了某美食App，每次做饭前先打开它，“教程里既有文字也有图片，对每一步操作都介绍得很详细。我还跟风学做了麻辣烫、凉皮，老公非常喜欢吃”。

袁铭（化名）是北京某私企员工，他发现，这段时间，微博、微信朋友圈里每天都有不少人“打卡”新食品的制作，成了一股“潮流”。“居家这段时间，感觉好多人都成了美食家。”袁铭说，以前因为工作忙，他经常早出晚归，很少做饭，最近有了时间研究菜式，还通过视频向家人请教饭菜做法。

调查中，83.6%的受访者表示最近朋友圈里晒厨艺的人多了。85.2%的受访者称自己厨艺有所提升。交互分析发现，受访者中，与家人同住的人厨艺提升比例最高（85.9%）。

河北唐山姑娘张碚碚（化名）喜欢吃甜食，她最近专门买了一台烤箱，准备自己制作甜品。“我老公还打算用烤箱做可乐鸡翅、烤羊腿。我俩列了不少菜品，准备试做一下”。

调查显示，最近居家期间，为了能够吃到美食，72.2%的受访者专门在厨艺类App学习，50.4%的受访者向家人朋友远程求助。

70.4%受访者表示提升厨艺给自己增添了生活乐趣

张晓雅说，通过这段时间的锻炼，她的厨艺进步不少，掌握了不少新菜品的做法，还知道了一些做菜的小窍门，“比如麻辣烫里可以加牛奶、炒青菜放热水而不是凉水。我老公打趣说，感觉我更像一个好妈妈了，我听了心里很高兴”。

“最近不方便经常外出，但能在家里做各种食品也很不错。”张晓雅觉得，每天对着菜谱准备食材、制作美食，很有意思，生活有了更多色彩，“希望把这种健康的饮食习惯坚持下去”。

调查中，70.4%的受访者表示厨艺的提升给自己增添了生活乐趣，64.1%的受访者因此获得了成就感，58.6%的受访者饮食种类因此变得丰富，51.8%的受访者因此得到了家人的称赞和认可。

袁铭对记者说，他一直想戒掉外卖、自己动手做饭，之前没能实现，“最近，我做饭的次数甚至赶得上以前一年的次数了”。

张碚碚说，最近她和老公的厨艺都提升了，“自己在家也能做美食，省钱还健康，感觉生活质量也提升了”。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报