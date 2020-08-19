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童朝晖：热烈欢迎有志青年报考医学院校

2020年08月19日17:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电（许心怡）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，援鄂医疗队员代表、重症医学专家、北京朝阳医院副院长童朝晖表示，我国需要有更多优秀的医生，“后浪”要超过“前浪”，热烈欢迎有奉献精神、有吃苦耐劳精神的有志青年来报考医学院校。

对于报考医学专业的“后浪们”，童朝晖指出，医学院校每年竞争很激烈，分数很高，进了医学院校以后，还要比别人多学很多年，要有吃苦耐劳和奉献精神。“祝愿他们通过医学院长时间艰苦的学习后加入到医师队伍中来。同时，祝愿更多的医学‘后浪们’响应党和国家的号召，继续发扬‘敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆’ 的崇高精神，当国家需要他们的时候，义无反顾站出来为国家出力，对广大民众的健康进行保护。” 童朝晖说，“在医学院努力学习丰富的医学知识和精湛的医疗技术，同时要注意积累厚重的人文情怀，不断提高职业精神和职业素养教育，成为德智体美劳全面发展的医学人才。医学工作有很强的社会性，医学生要学习社会学、艺术学、经济学、卫生学、法学，同时还要学习医学史、医学伦理学等，要知晓医学界的一些前沿知识，比如基因治疗、基因编辑、大数据、人工智能等前沿技术的伦理边界和法律法规，这样才能成为一个全面的医学生，成为一个优秀的毕业生，从而成为一个优秀的青年医师。”

(责编：许心怡、崔元苑)


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