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童朝晖: 在战役中，我国医务工作者交出了一份出色的答卷

2020年08月19日16:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电（许心怡）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，援鄂医疗队员代表、重症医学专家、北京朝阳医院副院长童朝晖表示，坚持弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”是医务工作者的崇高精神。在这次战疫的过程中，数万名医务人员勇往直前，成为最美的“逆行者”，用血汗和生命展示了当代医学人的精神风貌，我国医务工作者已经提交了一份出色的答卷，当属新时代最可爱、最可敬的人。

童朝晖指出，医务工作者是国家的宝贵资源，是守卫人民生命安全和健康的卫士，应提倡全社会尊医重卫、崇尚医疗健康行业，形成共建健康中国的良好氛围，这将为营造和谐的医患关系、改善医务工作者执业环境和提高医学教育质量提供重要的契机。

童朝晖表示，党和国家关心关爱医务人员，政策措施得到落实，执业环境不断改善，在当前阶段，不管是在抗疫的特殊时期还是在常态化的防控背景下，在进行常态化的工作中，要立足本职岗位，秉承优良传统，进一步弘扬抗疫精神，保佑人民健康，再接再厉，真诚奉献，用医者仁心守护人民群众的生命健康和身体健康，切实做到医术精湛、医德高尚、医风优良，以实际行动践行社会主义核心价值观，以自身模范行动引领社会风尚。

(责编：许心怡、崔元苑)


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