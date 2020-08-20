中国医师队伍总数达386.7万人

本报北京8月19日电 （记者熊建）今天是第三个中国医师节，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季疫情防控和医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用。北京朝阳医院副院长童朝晖表示，在这次抗疫过程中，数万名医务人员闻召而动、勇往直前，成为最美的逆行者，提交了一份出色的答卷。

基层医师数量达143.7万人

据国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，医师队伍建设这几年取得了显著成效。首先，医师队伍不断壮大，能力水平不断提升。截至2019年年底，中国医师队伍总数达到386.7万人，比2015年增加了将近83万人，增长27.2%。其中，大学本科以上学历占到57.4%，比2015年增长了8个百分点。

二是基层医师队伍建设取得了成效。2019年年底，基层医疗卫生机构的医师数量达到143.7万人，比2015年增加了33.5万人，增长30.4%。基层医生数量的增长远远高于医师队伍整体数量增幅。

三是通过重点支持，一些薄弱专业的医师队伍建设同样取得了成效。比如，儿科、精神科等紧缺专业的医师数量在这几年增长迅速。儿科专业的医师在2019年达到了23.4万人。

追踪管理密切接触者80多万人

国家卫健委疾控局监察专员王斌表示，抗击疫情过程中，疾控部门针对重点人群、重点场所、重点单位发布了15项防控技术方案、6个心理疏导工作方案，并根据疫情形势变化细化形成了60多项防控技术指南，提高了防控措施的科学性和精准性。截至8月18日，全国累计追踪管理了密切接触者达80多万人。这次疫情防控的实战应对，为做好疾控工作积累了丰富而且宝贵的经验，形成了特色鲜明的中国防控方案。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，只要世界上任何一个国家还有新冠肺炎疫情，对中国的疫情防控都是威胁，疫情随时都有可能发生，只是规模大小不同而已。“经过半年多的实践，我们比较乐观的是，很有信心有能力及时控制住疫情，我国的新冠肺炎疫情不会再出现像年初武汉那样的严重情景。”