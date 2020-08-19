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秋冬季新冠肺炎疫情会不会卷土重来？中国疾控中心专家回应

2020年08月19日17:18 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。秋冬季的新冠肺炎疫情可能会卷土重来？公共卫生工作者代表、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，秋末冬初、冬季、冬末春初是常见的呼吸道传染病发生的季节，大家都很担心新冠会不会卷土重来，实际上新冠疫情不分冬夏，如果防控措施不到位，随时都有可能卷土重来。

“只要世界上任何一个国家还有新冠疫情，对我国的疫情防控都是威胁，疫情随时都有可能发生，只是疫情的规模大小不同而已，这取决于我们能不能及早及时发现疫情，我们的防控措施能不能全面彻底实施到位。当然，到了冬季，其他呼吸道传染病的增加，使得防范新冠变得更加困难复杂，经过半年多的实践，我们很有信心能够控制住疫情。” 吴尊友说。

对于广大老百姓来说，吴尊友特别提醒三点：第一，要保持防护意识。第二，坚持采取防控措施。比如，勤洗手，到重点场所，特别是通风不好的地方要戴口罩，保持通风。第三，一旦出现发热、头疼等症状，一定要及时就医，千万不要拖延，这样对于本人来说有利于及时诊断治疗康复，同时也有利于第一时间发现疫情，对总体的疫情控制是非常重要的。

(责编：许晓华、李轶群)


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