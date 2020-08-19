郭燕红：弘扬“医务人员敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神

人民网北京8月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，今年以来，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，广大医务工作者牢记党和人民的重托，“白衣执甲，逆行出征”，义无反顾冲在疫情防控第一线，为保护人民的生命安全和身体健康作出了巨大贡献。为弘扬广大医务人员在抗疫工作当中所表现出来的崇高精神，彰显医务工作者护佑人民健康的职责使命，也激励广大医务人员为建设健康中国、增进人民健康福祉作出新贡献。

郭燕红介绍，国家卫生健康委联合有关部门将今年中国医师节的主题确定为“弘扬抗疫精神、护佑健康”。同时，要求各地方、各部门通过各种形式的活动来进一步弘扬医务人员敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，全力以赴，不仅要打好抗疫工作，促使各项举措的落实落地，取得成效，同时也要圆满完成好医疗卫生的各项工作。

郭燕红表示，国家卫健委要求各地要以中国医师节的各项活动为契机：

第一，要弘扬抗疫精神，奋力夺取抗击疫情的决定性胜利。我们要求各地大力弘扬抗疫精神，毫不松懈地抓紧抓实和抓好各项防控措施，不断巩固和拓展防控的成效，也进一步激励广大医务人员慎终如始、再接再厉，保持连续作战的优良作风，直至夺取抗击疫情的决定性胜利。

第二，要加强队伍建设，切实关心和关爱医务工作者。医务人员是战胜疫情的中坚力量，要务必高度重视对他们的保护、关心、爱护。经历了这次疫情防控，医务人员队伍建设在维护和保障人民健康、捍卫国家安全等方面的作用日益凸显。因此，培养和拥有一支政治坚定、技术优良、医德高尚的医务人员队伍也显得更加重要。我们必须把医务人员的建设摆在更为重要的位置上，作为实施健康中国的重要资源。我们要求各地要主动关心关爱医务人员，采取更为有力的措施提高和保障他们的薪酬待遇，拓展发展空间，加强教育培训，营造更好的职业环境，建立医务人员荣誉制度，为他们安心工作和成长进步创造更为有利的条件。

第三，要广泛宣传和倡导，营造尊医重卫的良好氛围。广大医务工作者不仅在新冠肺炎等重大传染病流行，人民群众的生命健康受到威胁的非常时期甘于奉献、救死扶伤、做出努力，而且在日常维护和促进、保障人民健康的工作当中，以医者大爱、仁心仁术、精心治疗每一个患者，因此我们不仅仅要对抗击疫情中涌现出的先进集体、先进人物进行广泛倡导和宣传，同时也要对日常工作当中先进的医务人员进行广泛宣传，树立榜样，激励广大医务人员秉承医者仁心，强化使命担当，继续当好守护人民健康的忠诚卫士。我们也要倡导全社会树立尊重医生、尊重医务人员就是尊重生命的理念，倡导科学的生命观、健康观，不断增进全社会对医务人员和卫生健康工作的理解、支持和认同，持续和有力地营造尊医重卫、共享健康的良好氛围。