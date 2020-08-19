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健康时评：尊医爱医，是送给医生最好的节日礼物

董童

2020年08月19日09:46 来源：人民网-人民健康网

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力

【微视频】中国医师节：向所有医师致敬！

“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”，在中国医师节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央，向全国广大医务工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问，并高度评价了广大医务工作者的崇高精神。

今年新冠肺炎疫情暴发后，广大医务工作者逆行而上，用精湛的医术挽救了无数患者的生命。长时间佩戴护目镜留下的压痕，是他们最美的勋章；终日被消毒液浸泡的双手布满血痕，彰显了他们的责任与担当。从临床救治到科研攻关，从完善诊疗方案到不断提高治愈率，他们用自己的身体，为大众筑起了一道坚实的“健康防护网”，用实际行动书写了大医精诚、大爱无垠的壮美画卷。

然而，作为人类健康的“守护神”，目前仍面临着超负荷工作、未来人才储备不足等各种尴尬，时有发生的暴力伤医现象，也让他们承受着巨大的心理压力。

在日前由人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会上，国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉动情呼吁：“尊重医务人员就是尊重生命，爱护医务人员就是爱护我们自己的生命和健康。”

尊医爱医。在中国医师节到来之际，只有把致敬和祝福化作关心、关爱医务人员的实际行动，用贴心、务实的举措，帮助他们解决困难，免除后顾之忧，才是送给他们最好的礼物。

将生活保障提供到位。对医生来说，工作繁杂、时常加班是常态。优化医疗资源配置，让医生们脱离重负，是当务之急。疫情初期，奋战在一线的医务人员一边克服缺少防疫物资的困难，一边昼夜不停地坚守岗位。身穿防护服席地而睡的场景，让国人无不为之动容。当疫情防控取得重大胜利并进入常态化以后，他们的工作也没有丝毫放松，既要抓常态化疫情防控，还要为民众提供正常的就医诊疗服务。因此，应该进一步强化医务人员的生活保障，制定科学合理的工作、休息和疗养制度，让他们能够精力充沛地完成各项工作任务。

将人文关怀进行到位。在我国，不同地区、科室、级别的医生工资差距仍较大，未来医生人才储备不足的问题也亟待解决。尽管国家已出台一系列相关政策，但还需要加强对医务人员的人文关怀，建立符合行业特点的薪酬体系、大力培养专业人才，这既是建设高素质的医师队伍的有利前提，同时也能够激发医务人员的工作积极性，为患者提供更高水平的服务。此外，医疗机构还应加强院内安全管理，保护好每一位医生的安危，避免伤医惨剧再次发生。

将社会氛围营造到位。“你在一线战疫，我在后方支援”“你守护广大群众，群众守护你的家人”……疫情发生以来，社会各界都在用实际行动，表达对医务工作者的感激、支持与爱护。这一社会氛围的形成，既得益于医务人员不顾危险甘赴一线的付出，同时也离不开党和国家的有力号召，以及新闻媒体的长期呼吁。希望在疫情结束后，即使是在日常生活中，民众也能够继续将尊医爱医的理念内化于心、外化于行，让医务人员们在群众温暖中不断提升职业敬畏感，努力实现人生价值，自觉践行崇高的医者精神。

医生不仅是人民健康的守护人，还是推进健康中国建设的主力军。“尊医爱医”这四个字，不应仅仅是一句口号，也不能只出现在每年的“中国医师节”。只有使之成为自觉自主的社会风尚，才能让那些仁心济世、甘于奉献的医务工作者们，为推动我国卫生健康事业高质量发展，实现健康中国的奋斗目标，提供不竭动力。

(责编：崔元苑、许心怡)


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