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美国科学家研究揭示

男性为何比女性个儿高

2020年08月19日05:29 来源：人民网-生命时报

很多科学家认为两性身高差异是男性因生殖竞争导致的趋同进化，但《进化人类学》杂志刊登美国一项新研究表明，两性身高差异的最关键原因是骨骼发育及两性荷尔蒙的影响。

美国罗德岛大学生物人类学家霍莉·邓斯沃思博士对骨骼生物学与发育学的相关文献展开了深入研究，他发现，卵巢分泌的雌激素可引导骨骼发育，有助身高增长。青春期初期，女孩通常比男孩高，但雌激素水平过高会导致生长板融合，致使女孩的身高更可能提前停止发育，而男孩的骨骼可持续生长数年，直到雌激素达到峰值。这一观点足以解释14世纪欧洲黑死病之后，男女身高为何分别增加了9厘米和5.5厘米，身高差增大了62%。大瘟疫后食物充足，饮食健康得到改善，营养过剩使女性更早进入青春期并停止发育，身高变矮；男性则发育更好，身材更高大。

邓斯沃思表示，与两性身高差异类似，骨盆宽窄度很大程度上也受到雌激素水平的影响。研究团队认为，有关人类进化方面仍有很多不解之谜，一些现有理论有待进一步求证。（林 烽）

(责编：许心怡、崔元苑)


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