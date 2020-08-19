新冠肺炎轻症者可产生强烈T细胞反应

国际战“疫”行动

据物理学家组织网17日报道，研究人员在最新一期《细胞》杂志上报道称，即使没有检测到病毒特异性抗体反应，新冠肺炎轻症患者也会触发强烈的记忆T细胞反应。作者表示，自然接触或感染新冠病毒而产生的记忆T细胞反应，或是预防引发新冠肺炎重症的重要免疫成分。

研究资深作者、瑞典卡罗林斯卡研究所的马库斯·布格特说：“在没有保护性疫苗的情况下，至关重要的是确定感染者，特别是那些无症状或轻症感染者，对新冠病毒产生了强有力的适应性免疫反应。”

迄今为止，此前感染过新冠肺炎的患者再次感染的病例很少。大多数与人体针对新冠病毒的免疫保护有关的研究都集中在诱导中和抗体上，但抗体应答会不断减弱，并且不能在所有新冠肺炎患者体内检测到，尤其是轻症患者。

在小鼠身上进行的研究表明，疫苗诱导的记忆T细胞反应可以持续多年，即使没有可检测的抗体，也能抵抗相关病毒。到目前为止，尚不清楚新冠病毒特异性T细胞应答与人的抗体应答或新冠肺炎在人体内的临床进程之间的关系。

为获得更多信息，布格特团队评估了200多名瑞典人在暴露、感染和罹患新冠肺炎整个过程中新冠病毒特异性T细胞和抗体反应。

结果表明，所有23名新冠肺炎重症患者恢复后，都产生了新冠病毒特异性抗体和T细胞反应。但令人惊讶的是，感染后数月，在接触了新冠病毒的家庭成员和大多数新冠肺炎轻症患者体内检测到新冠病毒特异性记忆T细胞反应。此外，在28名接触了病毒的家族成员中，只有17个（一半以上）具有可检测的抗体反应，而几乎所有人（26/28）显示出T细胞反应。而31名新冠肺炎轻症恢复患者中，有27个人检测到抗体应答，有30人发展出T细胞应答。

布格特表示，接下来，他们将确定在没有可检测抗体的情况下，强大的记忆T细胞应答能否长期预防新冠肺炎。（记者刘霞）