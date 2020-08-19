室内防新冠 空气流通是关键

绝大多数新冠病毒传播发生于室内，大部分情况下是吸入了空气中含有病毒的微粒。防止病毒在家庭或工作场所传播的最好办法，就是把感染者拒之门外。然而，大约40%的病例并未出现症状，而这些无症状感染者依然可以将病毒传播给他人，这就很难避免被感染。

美国科罗拉多大学博尔德分校机械工程学教授谢利·米勒近日在美国《大众科学》月刊网站发表署名文章介绍了降低室内感染新冠病毒风险的最佳方法：让新鲜空气进入室内，监测二氧化碳浓度，以及使用空气净化器等。

不断补充新鲜空气

米勒称，最安全的室内空间是，有源源不断的室外空气补充进来，替换室内的污浊空气。

在商业建筑内，外界空气通常会通过采暖、通风和空调系统输入。而在家中，外界空气可以透过敞开的门窗和各种缝隙进入。

简单来说，进入室内的外界空气越新鲜越好。引入这样的空气，可以稀释室内的所有污染物，比如病毒等，并降低人与病毒的接触。

环境工程师用空气置换率来量化有多少外界空气进入室内，虽然具体置换率取决于人数和房间大小，但大多数专家认为，一个有三四人在场的100平方英尺（约合9平方米）的房间，理想状况是每小时约换气6次。而在传染病全球大流行发生期间，置换频率应该更高。

2016年的一项研究显示，每小时换气9次，可减少严重急性呼吸综合征（SARS）、中东呼吸综合征（MERS）和H1N1流感在医院内的传播。

然而，美国的很多建筑物、尤其是学校，没有达到推荐的通风率。幸好将更多室外空气引入建筑物内并非难事。首先，保持门窗敞开是一个好办法。此外，在窗户上放一台风扇也能大大增加空气交换。而在没有活动窗户的建筑物内，人们可以修改机械通风系统，将更多室外空气引入室内。但在任何一个房间里，室内的人越多，空气就应该换得越快。

利用二氧化碳浓度监测空气流通

人们如何知道所在房间里有足够的空气交换呢？有一种简单易行的方法可以帮我们作出判断。我们每次呼气，都会向空气中释放二氧化碳。由于冠状病毒最常通过呼吸、咳嗽或说话传播，因此可以使用二氧化碳浓度来查看房间是否充满了有潜在传染性的呼气。二氧化碳浓度可以让我们估算出房间内是否有足够的新鲜空气进入。

室外二氧化碳浓度仅略高于400ppm，通风良好的房间的二氧化碳浓度约为800ppm，如果高于这个标准，那么表示房间可能需要增加通风。

有研究人员去年报告说，通风问题对在台北大学内暴发的肺结核传染有影响。学校的很多房间通风不足，二氧化碳水平超过3000ppm。随后，工程人员改善空气流通，把二氧化碳浓度降到低于600ppm，疫情得到了控制。

由于冠状病毒通过空气传播，如果感染者身处室内，房间内二氧化碳浓度越高，可能意味着病毒的传播几率越大。基于以上研究，米勒建议将二氧化碳浓度保持在600ppm以下。他表示，人们可以在网上花100美元左右购买优质的二氧化碳检测器，只要确保它们的准确度在50ppm以内即可。

空气净化器也是有力工具

米勒建议说，如果我们身处的房间不能获得足够的外界空气，那就考虑空气净化器。它们可以捕获含有细菌和病毒的颗粒，帮助减少疾病传播。当然，并非所有空气净化器都拥有同样的效果，因此，人们在购买之前，要记住几件事。

首先要考虑净化器的过滤效果如何，最佳选择是拥有高效空气微粒滤芯的净化器，这些过滤装置能去除99.97%以上的颗粒，不论大小。

其次要考虑的是净化器的效率。房间越大，或者里面的人越多，需要的清洁空气就越多。

最后要考虑生产厂家的宣传是否可信，是否存在夸大宣传等。

世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心都表示，通风不良会增加冠状病毒传播的风险。每个人应确保自己能够获得足够多的新鲜空气，如果你走进一栋建筑，感觉闷热拥挤，那么这里很可能通风不足，你应该转身离开。

米勒最后强调说，人人都要注意空气流通和净化，在力所能及的情况下改善空气质量，远离那些无法改变的环境。（记者 刘霞）