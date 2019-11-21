第十二届中国健康教育与健康促进大会召开

“耸耸肩，伸伸腰”，在第十二届中国健康教育与健康促进大会暨专业技术培训会间隙，“健康教育宣传大使”带领与会嘉宾做简单易学的“放松动作”。会议组织者希望以这种生动的方式，强调本次大会的主题，促进健康教育开展。

11月20日至21日，第十二届中国健康教育与健康促进大会暨专业技术培训在京举行。本届大会的主题是，加强能力建设，助力健康中国行动。国家卫生健康委副主任王贺胜出席大会并讲话。中国工程院院士王陇德出席会议。

第十二届中国健康教育与健康促进大会暨专业技术培训现场

大会通过贯彻落实健康中国行动要求，凝聚共识，助力健康中国行动。在交流健康促进与教育理论技术的同时，推广典型经验，提升工作能力。会上，国家卫生健康委规划司、疾控局、宣传司解读了政策，世界卫生组织驻华代表处和有关省份交流了经验，中国健康教育中心发布了《小学生健康教育读本（1-2年级）》、健康扶贫健康教育处方（2019年版）。

会议由国家卫生健康委宣传司指导，中国健康教育中心主办。国家和各省专业机构代表约300人参加会议。