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运动心理专家：心理调节是运动“必修课”

2020年08月18日09:12 来源：新华网

　　如何对运动员进行心理疏导、受疫情影响如何调节运动员心理、青少年接触运动对心理健康有哪些帮助？记者对上海体育学院运动心理专家温筱茜进行了专访。

　　运动员：心理调节是“必修课”

　　温筱茜曾是里约奥运会中国射击队备战医科保障团队的成员，在她看来，运动员的心理素质往往很强大，因为“有时一枪就决定了以后的人生”。比赛期间如何调节心理压力，成为运动员和保障团队的“必修课”。

　　“面对大赛，心理方面的工作可以分为三个阶段，分别是赛前心理准备、赛中心理支持和赛后心理恢复。”温筱茜介绍道。

　　赛前心理准备阶段，温筱茜建议至少应在开赛前一周开始情绪调整，进入赛区后就要进行心理调控，如心态准备、信息与环境应对、身体状态关注与调整。

　　“比如遇到跨省、跨海拔、甚至跨时区的转场，运动员的身体和心理都会产生相应的变化，尤其到了大赛，运动员应该要对比赛日的工作行为流程、心理应对有所准备。流程越详细，对缓解焦虑越有利。”温筱茜说，运动员自己做比赛预案并进行预演非常重要。

　　比赛期间，有时心理专家不一定能够随队进入赛场，那么温筱茜就会给教练员准备“小纸条”，提供一些方向性的对话指导。如果比赛中间有交流时间，如从资格赛到决赛期间，教练员和心理专家会为运动员做些短暂的心理调整，帮助运动员进行情绪调整、识别问题与应对。

　　高强度的比赛结束后，如何让运动员从兴奋状态中正常恢复、总结自身问题等，也需要心理专家的引导，帮助运动员将运动中获得的能量投入到生活其他角色中，把比赛中收获的经验与方法，泛化到生活中。

　　“能走到职业行列、专项顶尖行列的运动员，心理上都非常执着。”温筱茜说，即便是退役运动员，也能将运动中汲取的能量释放到下一阶段的人生中，也能取得好的成果。

　　疫情：关注运动员心理变化

　　受疫情影响，今年的体育赛事与往年相比大大减少，一些重大赛事也取消或被迫推迟，在这种情况下，温筱茜认为要关注运动员们的心理变化，尤其是在长时间封闭训练、没有大赛的情况下，运动员们的竞技状态可能达不到预期的水平或者发生波动，需要多种方式、渠道保持他们相对平稳的心理状态。

　　“本来奥运会组队都已经完成了，但推迟到明年后人员会有变动。面对新的奥运计划，有些运动员可能因为年龄、身体状态等问题而无法参加，有些运动员要面临随着时间推移而产生的身体状态变化，有些运动员可能因为对自己的竞赛预期无法按时实施，这些都可能让运动员产生心理落差，都是需要考虑的问题。”温筱茜建议，教练组要根据长期目标重新调整计划，运动员对自己的规划也要重新调整，这个过程需要花一些时间，接受变化、重新定位目标和实现目标，是个系统性的工作。

　　从以往经验来看，温筱茜建议各个队先对运动员们进行心理评估，然后再去做动态调整，“每个运动员都是不一样的，运动表现目标要产生变化，动态式调整自己的目标，去接纳改变，从情绪和认知层面梳理完，再去调整训练强度，也建议各个运动队主动办一些其他活动，通过多种形式调节运动员的心理和积极性。”

　　而对于逐步放开的大众赛事，温筱茜建议运动爱好者们根据当前的体能与技、战术状态适时调整自己的表现期待，可以更积极参与活动和比赛，但不能对结果要求太高。“毕竟经过了长时间的休整，身体也是有变化的，应当做好配合训练、伤病预防，再去积极备赛。”

　　青少年：能动就别让孩子躺着

　　“如果是锻炼，那孩子越早运动越好。从幼儿期开始，只要他/她想爬就别让孩子躺着。”温筱茜笑着说，规律的锻炼对神经系统发育和认知能力改善是有帮助的。

　　2018年的《中国儿童青少年身体活动指南》推荐儿童青少年（6至17岁）每日应进行至少累计60分钟的中高强度身体活动，包括每周至少3天的高强度身体活动和增强肌肉力量、骨骼健康的抗阻活动。儿童青少年的身体锻炼活动可以改善脑源性神经生长因子(BDNF)的浓度，进而对身体协调、认知能力有所改善。如果参与到策略性、战术性的运动训练中，还可以提高社交技巧和社交能力。

　　“以高尔夫为例，打高尔夫可以提高身体能力、大小肌肉群的精细控制，对于运动协调性、决策能力都有提升。比如根据天气情况、现场情况，决定下一步要做什么动作、肌肉怎样变化。高尔夫这样的项目，对身体素质要求相对较低，又是户外运动，在运动转场时，还可以把低强度的有氧运动结合进来，对身体和心理发展是有很多好处的。”温筱茜说。

　　对于当前的校园体育热，温筱茜认为孩子们运动的热情一定不是来源于比赛中能得第几名，而是在参与运动的过程中身体和心理上获得了什么，孩子感受到运动后的快乐，这些比跑第一、游更远更重要。青少年如果不走职业发展道路，适当动一动也可以减少学习的疲惫。

　　“一直专注学习可能也会倦怠，适当运动也会有助于学习过程中更加投入，就像现在很多成年人也会坚持运动，运动带来的快乐是没有办法被替代的，可以帮助人们从枯燥的学习、工作中解脱出来。”温筱茜说。（记者周畅）

(责编：许心怡、崔元苑)


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