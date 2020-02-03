如何缓解疫情带来的心理冲击? 专家：三种调节方式应对压力

人民网北京2月3日电 （许晓华）每天看到新型冠状病毒感染肺炎疫情的各种数据在增加，一些人会感到压力，心理受到一定冲击，该如何应对？3日，在国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务情况举行的发布会上，北京回龙观医院党委书记杨甫德建议，人们可以通过三种调节方式（包括自身调节、借助心理援助热线或网络调节、到专业机构就诊）来应对压力。

第一，认识了解危机。在经历非正常的重大事件后，很多人可能会出现心理应激，大概会经历4个阶段: 1．警觉期。主要表现为震惊、恐慌、不知所措，或者脑袋里面一片空白。2．消极防御期。为了恢复心理上的平衡，控制不良情绪，个体会本能地启动自我保护机制，如会否认、退缩和回避，或者高度警觉，或者漠视危险的存在，或者控制悲伤的表达。3．现实适应期。危机事件一段时间以后，人们能够采取积极的态度面对并接受现实，寻求各种资源努力设法解决当前的问题，焦虑情绪逐渐减轻，自信心增加，社会功能恢复。4．恢复成长期。多数人经历了危机后变得更为理性，在心理和行为上变得较为成熟，开始通过一定的途径获得积极的应付技巧。

第二，面对压力可以采取一些积极的应对措施。1．增加对自身状态的理解度。现在很多的反应是对突发事件的正常反应，要认识到每个人在经历重大负性事件后都会有一些焦虑、担心等负性情绪，这些是正常反应，接纳并允许自己有这些情绪，并适度宣泄情绪。2．保持稳定状态。维持日常的生活和稳定的心理状态有助于减轻压力，比如稳定的居所、定时吃饭、按时休息。稳定的心理状态可以通过一些稳定化技术实现，比如深呼吸放松、音乐放松、冥想等训练。3．采纳积极的应对措施。根据国际心理援助准则，采取积极的应对方式，包括规律的生活，获取良好的社会支持，与信任的人如家人、朋友交流和沟通，做一些自己感兴趣或者能有愉悦感的事情。注意要避免消极应对，不要过量饮酒、吸烟、服用药物，也不要过度工作和过多睡眠。

第三，如果自我调节效果不佳，必要时可拨打心理援助热线或到医疗机构就诊。