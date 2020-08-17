江泽飞：不一定都能治好，但一定会好好治

人民网北京8月13日电 在新冠肺炎疫情防控中，广大医务工作者白衣执甲、逆行出征，为全国疫情防控工作取得重大战略成果做出了突出贡献。在第3个中国医师节日即将到来之际，人民网就弘扬抗疫精神、护佑人民健康等话题，对解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科主任江泽飞教授进行了专访。

新时代医生应该具备怎样的品格特质？在访谈中，江泽飞说，首先要敬畏生命，只有敬畏生命，才能保护生命，才会有行业坚守。从走进医学院校的第一天，这种品德教育就要贯穿始终。其次是要有使命感责任感。在这次新冠肺炎疫情防控中，广大医护人员用实际行动做到了只要疾病在哪儿，病人在哪儿，医生就必须在哪儿，这就是医生的天职。

从业三十多年，治疗的癌症病人超过10万人，江泽飞坦言，相比过去，现在癌症的治疗手段越来越先进，很多患者得到很好的救治，但是难免还是会有一些患者终归离我们而去。这是一条悲喜交加的从医之路，对于每一个患者而言，我们不一定都能治得好，但一定会好好治。学无止境，从事医生这个行业，无论经验丰富的专家，还是掌握先进技术的中坚力量，都必须持续不断更新自身知识库，才能更好地为患者服务。

受疫情影响，乳腺癌等恶性肿瘤患者正常诊疗工作面临很大挑战，江泽飞说，隔离病毒，不隔离爱。一方面，通过专委会积极提倡行业交流，结果互认，让病人在当地接受治疗，同时，安排专家线上义诊，远程视频连线开展救治工作；另一方面，防控与治疗并重，在安全有效的前提下，尽量简化治疗措施，减少病人往返医院的次数，降低暴露的风险。不仅如此，我们还将疫情下乳腺癌管理经验总结成文，中英文双语对外发布，为国内外同行提供宝贵经验。

江泽飞说，受益于治疗手段丰富先进，手术放疗更为精细，化疗药物越来越多，内分泌、靶向和免疫治疗进入临床等积极因素，我国乳腺癌治疗水平大幅提高，五年生存率提高到80%多，这相当不易。乳腺癌可防可治，鼓励女性朋友们养成良好生活习惯，远离乳腺癌和其他疾病的威胁，并且定时筛查，一旦发现苗头，一定要早诊断，早治疗。

回顾乳腺癌精准治疗的二十年探索，江泽飞感慨颇深。他说，对于靶向药物，从前只是听说过，后来才从国外引进，当时是天价收费，再到自主研发，降低成本，一路走来十分不易。十年前，像抗HER2单抗领域的靶向药物，在广东、浙江、江苏等沿海发达地区的覆盖率较高，但在一些内陆地区，覆盖率却不到30%。我们只有一边学习先进，一边自主研发创新，才能满足患者不断增长的医疗服务需求。现在，抗HER2单抗领域的靶向药物，已经有了很多创新性突破进展，越来越多的国内企业积极组织研发团队投入到乳腺癌领域的药物研发工作，从而降低靶向药物价格，扩大用药覆盖率，提高患者治愈率。

针对医护行业相对严重的人力资源缺口，江泽飞分析说，一个重要的症结在于医疗服务管理评价体系不健全。他建议，一方面要量才用人、科学定岗，让擅长看病的去看病，擅长搞科研的去做研究；另一方面要合理提高一线医护人员福利待遇，营造关心医护、爱护医护人员的社会氛围。最后江泽飞希望更多的优秀青年学子报考医学专业，留在医疗行业，为呵护人民群众的生命安全和身体健康做一份贡献。