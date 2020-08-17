中消协倡议广大消费者：向餐饮浪费说“不”

中国消费者协会16日向广大消费者发出倡议：崇尚节约为荣，向餐饮浪费说“不”，争做绿色节约消费的实践者、传播者、监督者。

中国消费者协会倡议广大消费者，适量饮食更有利于身体健康，无论在家吃饭，外出聚餐，还是取自助、点外卖，把够吃就好作为一种习惯，把“光盘行动”作为一种时尚。合理膳食，拒绝野味，不浪费、不攀比、不炫耀，争做绿色节约消费的实践者。为节约用餐的行为点赞，对铺张浪费现象提醒、规劝，争做绿色节约消费的传播者。对不良消费行为进行监督是消费者的权利，更是一份沉甸甸的社会责任。无论是餐饮企业的行为失范、政府部门的疏于监管，还是消费中存在的陈规陋习，对违背法律规范和公序良俗的餐饮浪费行为要敢于投诉监督、批评纠正，争做绿色节约消费的监督者。

中国消费者协会呼吁广大餐饮企业，完善烹饪量化标准，提升餐饮供给质量，全面、客观、准确提供餐饮信息，为消费者按需配餐、按量点餐提供便利，引导消费者节约点餐、杜绝浪费。

各地消协组织要创新工作举措，广泛开展面向当地消费者的宣传教育活动，动员广大消费者从我做起、从现在做起，以实际行动支持、鼓励符合绿色节约餐饮要求的用餐场所，积极劝阻、监督餐饮浪费行为，共同抵制餐饮浪费。（记者赵文君）