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守护家庭健康 “人民健康社区”项目启动

2020年08月16日11:49 来源：人民网-人民健康网

“人民健康社区项目”启动仪式现场

人民网北京8月16日电 “聚焦社区人群，以‘健康生活圈子’的方式，提供健康科普知识、全民健身指导、合理膳食引导等优质内容。让每个人成为个人和家庭的健康守护人。”昨天下午，在由人民日报社指导、人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会上，“人民健康社区项目”正式启动。

人民健康社区将深入贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《健康中国行动（2019～2030年）》等文件精神，依托人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端、人民日报社旗下综合消费服务平台“人民优选”，以人民为中心，围绕疾病预防和健康促进，助力15个重大专项行动的落地和推广。项目将以疾病预防和人民健康为核心，依托人民好医生平台，并将邀请全国名医进行社区问诊，进一步普及健康知识，助力健康中国。

家庭健康是全民健康的基础，每个人都是家庭的健康卫士。据了解，人民健康社区将以2018-2019年人民广场舞大赛积累的20万优秀参赛者为基础，初期将在全国50余个城市开展线下活动并建立地缘性社区用户群，以“健康生活圈子”的方式，不断凝聚和扩大热衷健康、热爱生活的人群。社区将为社群成员提供可信、优质、可及的健康服务、消费服务。每天、每周、每月定期输出权威健康知识科普、全民健身教学、合理膳食引导等优质内容，定期组织人民优选产品推荐品鉴、人民好医生健康咨询、健康主题系列推选等形式多样的线上线下活动，让每一位社群成员成为个人和家庭的健康守护人，使社会大众在“共建共享”中实现全民健康。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划信息司司长毛群安，国家卫健委医政医管局监管专员焦雅辉，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，北京大学第一医院院长刘新民，北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安出席了启动仪式。

(责编：孙博洋、许心怡)


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