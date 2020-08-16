致敬新时代最可爱的人——“人民爱医行动”年度大会在京举行

“人民爱医行动”年度大会会场。

侧记：人民爱医 医爱人民 让理解和尊重长久持续

人民网北京8月16日电 “尊重医务人员就是尊重生命，爱护医务人员就是爱护我们自己的生命和健康。”“疫情常态化，疫情之中形成的良好医患关系也应该常态化。”“为众抱薪者，不可使其冻毙于风雪。”15日下午，在第三个中国医师节即将到来和全国卫生与健康大会召开四周年之际，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的致敬新时代最可爱的人——“人民爱医行动”年度大会在京举行。曾经奋战在一线的医务工作者回顾了今年以来的战“疫”时刻，他们的感人故事令人潸然泪下。

“在这样一个艰难的时刻，广大医务人员工作任务重、感染风险高、工作压力大，但他们没有退缩，一直奋战在各自的岗位上，守护人民的健康。”国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉表示，对于医务人员来说，需要的是理解、尊重、支持和认可。从人们出生到离开这个世界，医务人员自始至终都在护佑着我们。尊重医务人员就是尊重生命，爱护医务人员就是爱护我们自己的生命和健康。希望借助媒体的力量，能够营造出更浓、更持久的尊医重卫的环境和氛围。

活动现场邀请了多位医务工作者讲述一线战“疫”经历。

张伯礼院士通过线上方式发言。

“疫情来了，医务人员必须上前线去。”“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼通过线上交流的方式与大家分享感受。“面对疫情，比我们更加无助和惶恐的是患者，我们要对病人负责，要随时把对患者的关爱放在第一位。”

张定宇院长通过线上方式发言。

“我是病人，更是一名医生。”“人民英雄”国家荣誉称号获得者、湖北省卫健委副主任、武汉金银潭医院院长张定宇在连线中提到，在需要腾出新病区时，临时要将患者转移，他们的理解和配合让他十分感动：“整个过程当中，患者对我们医生表示出了极大的信任，这源于我们在平时工作当中和患者结下的友谊。希望疫情当中建立起的良好医患关系能够保持下去，医生能做的不仅仅是治疗，还有关爱和信心”。

王玉英现场讲述抗疫经历。

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人推荐对象、北京大学第一医院胸外科大外科护士长王玉英在现场分享到，当走进患者身旁的时候，看到的是一双双期盼的眼神，他们需要关心和关爱。面对重症患者，护士们也会紧张焦虑，但当她（他）们走到病房时，就可以不顾安危。“这就是我们的护士，这就是我们最可爱的人”。

孙菁讲述“战疫”故事。

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人推荐对象、中日友好医院肺移植科副护士长孙菁表示，作为援鄂医疗队中的一名护士长，她觉得身上的责任和压力无比艰巨。“看着病人一天天好转，我们感到非常欣慰。离开武汉那天，看到向我们招手的武汉市民，同事们都落泪了。那时候没有觉得自己很伟大，只是觉得自己真的很有用！” 孙菁动情的说。

“我们拍摄了4.2万多张肖像作品，经历了4.2万多次感动。”中国摄影家协会主席、人民日报总编室部务委员、高级记者李舸也曾赴武汉一线，记录了医务工作者在战疫过程中的难忘瞬间，他在现场分享了镜头中的“最可爱的人”，李舸表示，患者与医务工作者合影在网络传播，收到了很多网友留言，这些照片让大家看到了新时代医患关系最理想的样子，医务人员跟患者之间产生了一种“不是亲人，胜似亲人”的感受。

“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节。

在主题为“凝聚社会力量，致敬医者仁心”的圆桌论坛环节，北京大学第一医院院长刘新民，北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安，中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍，中国传媒大学政府与公共事务学院院长董关鹏，以及光明乳业股份有限公司董事长濮韶华，一起就医患关系出现的新变化、战疫对于中医药振兴发展的意义、树立公共卫生人员的形象、新闻发布会对于疫情防控发挥的作用、企业如何助力营造尊医重卫的社会风尚等话题进行了深入探讨。

“为众抱薪者，不可使其冻毙于风雪。”人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在会上表示，“人民爱医行动”的意义不仅仅是资助某个项目或者资助一些医务人员的家庭，更大的意义在于让更多的人关注医务人员，了解他们的日常工作，尊重他们的辛勤付出。每个人的生命健康，都离不开医务人员的护佑，多一些换位思考、多一份理解关爱，医患关系就会更加和谐，执业环境就会更加安心，医务人员的待遇保障就会更加充分，这才是爱医行动的恒久诠释。

作为社会力量的代表，光明集团党委书记、董事长濮韶华表示，尊医重卫，首先要理解。“同样是做好本职工作，医生的工作面对的挑战和风险更大，他们面临的是生命的挑战，可能是生命的代价。”企业自身也要承担起社会责任。他介绍，在武汉封城期间，光明利用当地封城区域内的牧场和工厂，继续为武汉市进行乳制品供应，为医患提供营养保障。与此同时，积极参与抗疫公益活动，承担为上海援鄂医护人员送菜送肉的任务，以各种实际行动支持医务工作者。

会上，人民网·人民健康推出了“人民爱医行动”特别致敬服务平台，同时成立“人民爱医联盟”，号召社会各界力量加入到尊医爱医的行动之中，通过构建多行业、多层面、多需求的“服务网”，形成医护需求快捷供应的有效渠道，以实际行动、多种方式为医务人员各方面支持保障贡献一份力量。活动现场为光明乳业、中国飞鹤、益海嘉里金龙鱼、康师傅、喜茶、九阳豆浆六家爱心单位颁发爱心证书，共同启动“人民爱医行动”的新征程。

“很高兴可以有机会在现场向一线的医务人员表达深深的敬意。”康师傅控股有限公司北京区董事李宜霖在接受证书后表示，医护人员是生命和健康的守护神，关爱医护人员，就是关爱我们自己，在未来任何时候、任何地方，只要前线的医务人员有需求，康师傅永远会是医务人员温暖可靠的陪伴，为医务工作者提供服务和支持。

人民爱医，医爱人民。人民网·人民健康在活动现场正式发起“人民健康社区”项目，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划信息司司长毛群安，国家卫健委医政医管局监管专员焦雅辉，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，北京大学第一医院院长刘新民，北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安出席了启动仪式。该项目将依托人民日报社旗下的人民好医生、人民优选平台为社群成员提供健康服务、消费服务，深入加强健康家庭教育服务，普及群众健康生活。与此同时，人民健康社区将在全国50多个城市开展线下活动并建立地缘性社区用户群，定期输出多方面健康科普知识，组织人民优选产品推荐、人民好医生义诊、健康主题系列评选等形式多样的线上线下活动，号召民众积极参与，成为健康守护人，在“共建共享”中实现全民健康。