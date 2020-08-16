红烧肉为什么惹人爱？这样烹饪味道更美味

生活中，红烧肉是一道常见的家庭美食，也是很多人的最爱。但也有人会觉得红烧肉肥肉不少，高脂肪含量对健康有危害。那么，怎么吃红烧肉才健康？想做出一道美味的红烧肉要注意哪些方面？

色香味俱全惹人爱

为什么红烧肉总是那么诱人？食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋说，中国人对红烧肉的喜爱是深入“骨子里”的。虽然红烧肉肥肉不少，能量很高，人们对它的喜爱却从未停止。红烧肉诱人的香味来自一种叫作“美拉德反应”的神奇作用。“美拉德反应”是氨基酸与糖在受热时发生的非酶褐变物质。红烧时，猪肉中的蛋白质氨基酸就会与糖发生这种反应，变成诱人的黄褐色，并散发出扑鼻的香气。

红烧肉脂肪含量丰富，可以带来爽滑口感，这也是很多人喜欢吃红烧肉的原因。对猪肉的质构分析发现，脂肪含量越高，肉质更加嫩，弹性也更好。

做好红烧肉有五个关键

红烧肉怎么做更美味？北京营养师协会理事、中国注册营养师于仁文跟大家分享了做这道菜的心得，主要有五个关键。

第一，选肉。红烧肉首选猪硬肋肉，也就是排骨下面的那部分五花肉。这个部位的肉层次分明，而且肥膘也不是太厚，关键是层次虽然明显，但不开裂。

第二，焯烫。要想做出形状漂亮的红烧肉，最好把刮好毛根的五花肉先整块焯烫，途中放入姜片和黄酒，并且在水开之后撇去表面的浮沫。肉捞出来后切成规整的小块备用，如果是干净的鲜肉，焯烫肉的汤可以留着备用，如果是冻肉，汤就不能用了。

第三，炒糖。传统的红烧肉需要炒糖色，最佳选择是冰糖，糖色炒到深琥珀色，烹入黄酒，放入切好的五花肉块。

第四，烧制。肉块炒上色，放葱姜后加入焯烫肉块的肉汤，再加入一杯黄酒，烧开后倒入大砂锅炖制1.5小时后放盐调味。

第五，收汁。很多人做红烧肉会用淀粉勾芡，这其实没有必要。猪皮中富含胶原蛋白，高温长时间加热后会融于水中，起到“自来芡”的作用。最后只需要把剩下来的汤汁收浓就好了。

需要提醒大家，红烧肉属于高脂肪高热量的菜肴，最好搭配新鲜蔬菜一起吃，同时还要控制吃的频率和量，以免热量超标。

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萝卜红烧肉的做法

材料：带皮五花肉200-300克，香料（花椒、八角、小茴香、桂皮）少量，香葱2根，生姜少许，生抽、白砂糖、白酒、芝麻油、花生油、食盐适量。

做法：将猪五花肉洗净切块状，先焯水再过冷河，加生抽、白砂糖、芝麻油腌30分钟；白萝卜洗净切块。向锅内加适量花生油与生姜烧热，将五花肉连同上述腌汁一起倒进去翻炒，再加入香葱、香料、白酒翻炒片刻。加入适量的清水，大火煮开后转小火炖煮20分钟，再加入白萝卜，煮至白萝卜及猪肉烂熟，转大火收汁，加入少许食盐调味。

（人民健康网综合自生命时报、中国医药报、中国中医药报）