刘新民：积极推进良好的医患关系常态化

人民网北京8月15日电 (记者乔业琼) 今天下午，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在京举行。在“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节，北京大学第一医院院长刘新民谈到，希望政府、社会、媒体等多一些关心医患关系，真正做到“人民爱医、医爱人民”。

北京大学第一医院院长刘新民在“人民爱医行动”年度大会圆桌论坛环节发言

在抗击新冠肺炎疫情过程中，刘新民在武汉一线战斗67天，经历了很多感人瞬间，他表示，武汉保卫战取得了决定性胜利，得益于方方面面的因素，其中良好的医患关系是战胜疫情的法宝之一。

刘新民谈到，在日常工作中，医患关系是一个复杂的课题，体现一个国家和人民的文明程度，是一个系统的工程。希望政府、社会、媒体等多一些关心医患关系，真正做到“人民爱医、医爱人民”。

“医患之间其实是战友，要积极推动武汉保卫战建立起来的良好医患关系进入常态化，在医药卫生事业方面，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献”刘新民说。