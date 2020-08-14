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疫情反复 年轻人急需“情绪急救”

2020年08月14日08:08 来源：中国青年报

　　每当看到“新增”两个字，人们的心总会被搅乱。新冠肺炎病例在全国大部分地区“清零”后，北京、吉林、辽宁、新疆等地出现疫情反复的情况，又一次打乱了不少人刚刚恢复正常的工作和生活。

　　疫情反复，人们的焦虑、沮丧、无奈等情绪也随之而来。有人用黄渤在电影中的台词来表达自己的心情——“怎么又开始了，这没完了吗？”

　　疫情最特殊的地方在于不可控。在国际防控疫情形势严峻、国内疫情新常态的情况下，年轻人或许要长期处理因疫情带来的各类变化，所滋生的负面情绪急需一场“情绪急救”。

　　疫情反复导致安排受阻

　　最近，严峰火速给自己安排了一次出差，他从事销售，到现场拜访客户是必备工作，这往往能促使签单。往年满天飞的他今年还没有出过一次差，而业绩关系着他的绩效和收入。

　　没想到，目的地又出现了新的疫情，领导直接给全公司员工下死命令，不允许到中高风险地区出差，这导致严峰沟通许久的安排不得不全部取消。这段时间，严峰每天不停地刷新闻了解情况，看到病例的活动范围“默默生气”。

　　身为母亲的孟丽近来也很烦躁，疫情已经3次打乱了她的计划。过年前她准备带孩子从北京回老家，因为担心感染没有成行；年后她准备将孩子送回吉林姥姥家，吉林又暴发疫情；帮着看护了半年孙子的奶奶打算回老家，却再次因为新发地疫情而不能出京。

　　还有一些人则是被迫受到影响。毕业生张婷刚刚找到一份工作准备入职，但北京新发地疫情暴发，曾路过新发地的她健康码“莫名其妙”地变红了。这让她很多地方都去不了，她在办理入职手续之前还需要做核酸检测。

　　她理解这是防控疫情的需要，但作为一个刚入职的新人，她真的不想给领导留下的第一印象是“那个需要请假做核酸检测的女孩”。

　　缓解焦虑从避免情绪开始

　　疫情让不少行业“停摆”，出现了全员长时间在家办公，复工后不习惯等特殊又复杂的情绪。

　　一家制造业企业刚刚复工，一名湖北籍员工准备返回工作地投入工作。虽然该员工核酸检测合格，但其他员工还是向管理者提出：“能不能别让他回来，哪怕他的活儿我们都干了。”

　　管理者很犹豫，一方面他相信该员工是健康的，不想让他有“被歧视”的感觉，另一方面，他担心让该员工回来，其他员工会有情绪而请假，影响复工进度。

　　盛心国际EAP（员工帮助计划）学院院长张捷帮助他分析问题：首先，该员工距离真正返岗仍有一段时间；他回来后仍需要隔离和做检查，这几周内会有新变化，情境和员工的情绪都是动态变化的。管理者放松下来后，平稳地回应员工：“这位员工真正返岗还有几周的时间，到时候情况会和现在不同，也许到时候你们并不想替他完成他的那部分工作了，我们先把眼前的工作做好吧！”

　　“焦虑是由于感觉到有不可控的事情发生，或者不知道会发生什么对自己不利的情境。其实情况是变化的，有些事情并不一定会发生，专注在当下需要处理的事情，可以增加可控感，缓解焦虑情绪。”张捷表示。

　　另一个冲突高发地在家庭，“报复性离婚”成了疫情期间的关键词。据《南方都市报》统计，按照全年来算，深圳历年离婚总量一般不会超过同期结婚总量的三分之一，而到今年4月，深圳的离婚总量达到了结婚总量的84%。此外，英国、意大利等地都出现了疫情期间离婚率大涨的现象。

　　常见的情况是，孩子在家上网课，父母在家办公，一家人长时间地待在一个屋檐下，大大提升了矛盾的发生率。

　　妻子艾婷这段时间发现，原来丈夫有这么多缺点，简直到了没法凑合过的地步。过去，丈夫一大早就出门上班，晚上回来什么也不干，往那一躺开始玩手机，她理解丈夫很忙，工作压力大，所以“纵容”他到家就休息，甚至有些心疼。

　　然而，疫情期间两人都在家办公，丈夫在家空闲时间变多，作风依然如此。这让艾婷不得不接受一个事实——丈夫真的很懒，不想做家务，也不体贴。这成了矛盾爆发的导火索。

　　即便没有孩子，“谁在家里最好的位置办公”也成为衡量感情好坏的标杆。比如两人都需要在工作时间线上开会，家里就一张办公桌，发言不能被打扰，很容易引发“最佳办公位争夺战”。但若一方照顾到另一方的情绪，并且提出可以用手机在另外一个房间开会的解决方案后，争吵戛然而止。避免焦虑要从解决情绪开始。张捷分析：“原来夫妻之间可能有一些摩擦和矛盾，但下班回家之后忙着做家务或照顾孩子，会忽略一些细节。疫情期间在家时间增多，大家24小时待在家庭有限的空间中，容易激发问题。”

　　躲不过时可自救可求助

　　没有人能躲过疫情带来的焦虑。企业担心业绩，员工担心工作，学生操心学业，留学生操心回国途径，父母操心孩子功课……疫情实实在在地改变了大家的2020年，并且因为出现反复而折磨人心。

　　在疫情暴发后，心理问题的咨询量暴增。张捷介绍，这段时间因疫情而引发的情绪冲突占到了整体咨询的60%以上，包括担心自己被感染、职场发生的变化、家庭产生的矛盾等。以此同时，企业管理者咨询量明显上升，他们迫切地期待能够帮助解决员工，以及解决自身因疫情而产生的心理问题。

　　“人是群体性动物，但这次疫情的特殊之处在于‘隔离’，这阻断了人和人之间的交流，同时疫情是全球暴发，并且具有极大的不确定性，加剧了恐慌和焦虑情绪。”张捷说。

　　面对同样的艰难境遇，每个员工和管理者对焦虑的感受度也不同。一家企业外派到国外的员工在当地遇到疫情暴发，一开始没有包机回不来，后来有包机又因为当地没有足够的核酸检测能力，员工无法持核酸检测合格的证明登机，陷入了怪圈。

　　员工被困当地回不来，集体情绪焦虑，他们既担心自己被感染，又惦念在国内的亲友。当地的管理者告诉他们：“你们现在急也没有用，就吃好喝好，好好工作。”

　　这句话在员工耳朵里听起来的感受是“太冷漠又不近人情了，企业根本不管我们的死活”，而管理者想表达的意思是“我希望你们踏实工作，而不是胡思乱想，我们正在努力解决问题。”

　　管理者对于员工心理状况的关注也有差异。一些企业管理者很积极地安抚员工，处理问题，或是求助专业机构，还有些管理者对此不屑一顾：这有用吗？还不如给我一架包机。

　　张捷发现，能直面危机并且提早准备的企业在疫情中往往损失较小，并且在真正遇到问题时不慌乱，有效地避免了次生危机和其他额外的损失。

　　每个人的复原力不同，情绪急救可以提升复原力。针对个人，专家提供了情绪急救时的一些行为方式，比如可以叹一口气舒缓情绪，再吃点零食转移注意力；掐皮肤找痛感；用双臂拥抱自己或别人5秒钟；安抚自己的心脏，等等。

　　（文中受访者均为化名）（记者 陈璐）

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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