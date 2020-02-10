长期宅在家老人易情绪紧张 心理专家支招“健康减压”

人民网北京2月10日电 （李轶群）10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强基层社区疫情防控有关情况。针对目前的疫情，长期宅在家里的老人可能会出现一些心理压力，中科院心理研究所副所长陈雪峰给出五点建议帮助老人们舒缓紧张情绪。

陈雪峰表示，老年人习惯于外出遛弯、散步、跳广场舞等，现在需要长时间呆在家里，身体易出现不适的现象，同时对疫情又紧张又害怕，为了避免这些负面情绪影响他们的身体健康，同时也为了帮助调适他们的心理压力，给出五点建议：

一是尽量不出门，减少被感染的风险。可以在家因地制宜的做身体锻炼，如果确实需要出门也一定要去宽阔、空旷的地方，尽量避免和人近距离接触。

二是注意个人的卫生习惯，要勤洗手，室内多通风。如果平时有服用的药物或是定期去医院，在这个特殊时期也应该按照医生的建议继续用药或去就医。

三是要看官方新闻，不要轻信和传播个人转发的疫情相关的信息，避免引起不必要的恐慌和盲目的乐观。

四是要保持良好的情绪，这对免疫力有好处。如果和家人住在一起，大家要互相尊重对方的生活习惯，少指责、少生气。

五是如果负面情绪比较强，长时间感到恐惧、焦虑、不舒服，也可以拨打心理援助热线寻求专业帮助。

陈雪峰强调，如果看到穿防护服的疾控人员会觉得紧张，会恐慌，尤其是在社区看到他们在工作时，有恐慌情绪其实也是正常情绪。

由于日常生活中很少遇到现在这样的情况，生活经验少，不要害怕，这种恐慌情绪在短时间内会消失的，一定不要过度紧张。

如果需要他们配合做一些工作，也一定要相信他们，他们是专业人员，是在帮助我们，依靠他们才能尽快地结束这场疫情，一定要积极配合。

如果身边有小朋友，也应借助这个机会给他讲解疾控相关的科学知识，安抚好情绪。