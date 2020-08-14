努力增加中医药服务供给（健康焦点）

四川省名中医钟强在四川省中西医结合医院新川中医馆诊治患者。

张丽秋摄

制图：张芳曼

今年7月1日，《中华人民共和国中医药法》实施3周年。按照法律规定，国家卫生健康委、国家中医药管理局陆续出台《中医诊所备案管理暂行办法》（以下简称《办法》）等配套制度。这是全面依法治国在中医药领域的生动实践。如今，随着我国中医医疗服务体系不断健全，广大居民看中医更方便。

从审批制改为备案制，开办中医诊所发生哪些变化？医患双方对此有何感受？记者进行了采访调查。

审批改为备案

简化了办事程序，减少了办事环节，压缩了办事时限，为申请人提供了方便

“在家门口就能看中医，真是太方便了！”29岁的陈灵珠是深圳一家企业的财务人员，每月受痛经折磨，痛到浑身出虚汗。由于没时间跑大医院，她便来到家门口的紫苏中医诊所，抓了7服中药，刷医保卡支付400多元。吃了药之后，她感觉疼痛比以前轻多了。

“开中医诊所，不用再跑路，全流程网上办。”深圳问止中医诊所副总裁付海城说。他在中医行当干了10多年，办过坐堂中医诊所，开过中医馆，过去审批手续至少需要两个多月，不知要跑多少趟。如今中医诊所实行备案制，不用审批，网上填报申报材料就行。他在网上填写了工商核名表，3天后收到核名通过的短信。之后，他上传了营业执照、医师信息和诊所平面图等信息，大约3个工作日后，就收到了核准信息。“装修还没结束，证就下来了。办诊所原来可以这么轻松！”付海城说。

和顺堂是深圳市一家融中医和中药于一体的连锁经营企业，2018年7月19日被广东省中医药局确定为广东省中医连锁医疗机构。目前，和顺堂开设了101家连锁国医药馆，其中深圳42家。和顺堂遍布各地，得益于广东省出台的《关于连锁中医医疗机构管理的试行办法》，对同一法人设置仅提供传统中医药服务的中医医疗机构，实行“总部审批、分支备案”，对其新设分支实行简化流程办理，推动社会办中医机构连锁集团化发展。

广东省卫生健康委副主任、省中医药局局长徐庆锋表示，广东省把中医药作为社会办医的优先领域，推动中医服务机构连锁化、规模化发展，大力发展“互联网+中医药”新型服务模式，打造中医药健康服务品牌，让群众在家门口就能获得优质服务。

如今中医备案诊所多起来，源于2017年12月实施的《办法》。中医诊所由审批改为备案，简化了办事程序，减少了办事环节，压缩了办事时限，为申请人提供了方便。

国家中医药管理局政策法规司司长余海洋说，原有的中医诊所审批主要是前置审批，如今中医门诊部和中医诊所不作布局限制，取消具体数量和地点限制。

记者从国家中医药管理局获悉，自《办法》实施以来，中医备案诊所数量持续大幅增加，2017年、2018年、2019年底全国备案中医诊所数量分别为195家、8376家、15917家，截至2020年8月2日全国备案中医诊所达18785家。备案较多的省份为四川、山东、广东、河北等。

四川省中医药管理局局长田兴军说，中医诊疗模式与家庭医生制度高度契合。开办备案制中医诊所，让中医药服务进社区，提高了中医药服务在基层的可及性，满足了百姓多样化的医疗需求。

放宽准入门槛

专业人员根据自身专长和优势开设各具特色的中医诊所，调动了社会力量办医积极性

百汇堂中医诊所的正对面就是成都中医药大学，诊所法人代表吴子清并没有开办诊所的经验。2018年1月底，他将诊所装修好后，便将医师资格证书、周边环境评估等资料交到当地卫建委。工作人员确认资料无误后，当场发放了中医诊所备案证。

如今，百汇堂中医门诊在当地小有名气。吴子清介绍，11位成都中医药大学退休教授前来坐诊，中医诊所让他们有机会为百姓医治病痛。诊所每天接诊的患者一部分来自当地社区，但也有不少患者是远道而来的。

中医诊所实行备案制管理，宽松的政策让大医院都“动心”了。位于成都市青羊区玉沙路的福德中医诊所，由四川省第二中医医院开办。诊所由名老中医专家坐诊，免去医院看病预约、挂号、缴费等流程，深受患者欢迎。

四川省第二中医医院副院长苟文伊表示，福德中医诊所是四川省第二中医医院的一个窗口。医院以开办备案制中医诊所为契机，布局社区医疗，进一步发挥了中医药特色优势，推进了中医诊所品牌化发展。

《办法》明确规定，法人与个人均可以开办中医诊所，但目前申请备案以个人为主。中医诊所备案制实施后，推动了医生多点执业，增加了中医药服务供给。

近年来，深圳市出台《深圳市推进社会办中医试点工作方案》等规范性文件，规定公民、法人或者其他组织可以在特区申请设立医疗机构；取消筹建环节，社会办医疗机构符合条件的直接可申请执行登记；取消环保、消防、环评报告等前置许可；取消社会力量办医的机构数量、等级、床位规模、选址距离限制；对所有社会办医疗机构的申请审批，公开办事指南，统一标准流程，全部实行网上办理。

田兴军介绍，《办法》明确对于以师承方式学习中医或者经多年实践、医术确有专长的人员，通过考试或考核取得医师资格的人员，可以个人举办中医诊所。《办法》遵循中医药发展规律，有利于传承中医药精华。

国家中医药管理局有关负责人表示，中医坐堂，望闻问切，不像西医需要配备相应的仪器设备。中医诊所备案制放宽了市场准入门槛，专业人员根据自身专长和优势开设各具特色的中医诊所，调动了社会力量办医积极性，也为民间中医行医开了“绿灯”。

加强事后监管

备案管理不是放松监管，而是从注重事前审批转变为事中事后监管

在四川省简阳市简城建设西路某中医诊所，卫生执法人员检查发现，诊所执业人员只有“火疗保健师专业资格证书”，却没有医师资格证书和医师执业证书。最近，成都市开展专项整治行动，有效地规范了医疗服务市场秩序，让百姓求医问药更放心。

备案管理不是放松监管，而是从注重事前审批转变为事中事后监管。对于实行备案制的中医诊所，卫生执法部门加强依法执业、医疗质量和医疗安全等监管。自中医诊所备案之日起30日内，对备案的中医诊所进行现场核查，定期开展现场监督检查，对中医诊所实行不良执业行为记录制度，并为诊所负责人提供统一的学习途径和交流平台。

按照规定，中医诊所只能运用中药和针灸、拔罐、推拿等手段开展诊疗服务，以及开展中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务。中医诊所不得提供西医西药服务，不得开展存在不可控的医疗安全隐患和风险的技术等。

随着开办中医诊所的门槛进一步降低，大量中医备案诊所应运而生，如何保证“放而不乱”呢？

深圳市福田区引入智能化手段，医生需要人脸识别才能登录系统开处方。该区卫生监督所副所长郭连平介绍，运用互联网实时在线监管，主要包括处方是否规范、收费是否合理、用药是规范等内容，破解了监管人员短缺的难题。

我国已将中医诊所备案纳入全国统一的医疗机构注册联网管理系统，纳入国家卫生健康年度信息统计，定期对中医诊所备案情况进行统计、调度，备案工作实现信息化操作、异地互联互通和联网管理，推动行业监管精细化。

部分省级中医药主管部门积极落实监管职责，结合实际对备案中医诊所名称、执业范围等事项进行细化明确，推进不良行为积分制度，探索开展诚信指数制度建设，推动了监管方式向日常化、规范化、精细化转变，行业监管能力和水平不断提升，督促中医备案诊所提升医疗服务质量，为群众提供更加规范优质的中医药服务。

国家中医药管理局要求落实各级中医药主管部门监管职责，尊重中医药服务的特殊性，避免在监督执法中“中西医一刀切”。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 19 版）