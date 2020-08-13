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老人跌倒至少影响半年

北京大学首钢医院老年医学科主任医师 杨珺楠、北京大学首钢医院老年医学科主治医师 赵旭静

2020年08月13日09:07 来源：人民网-生命时报

跌倒只是一瞬间的事，却会给人带来持久的负面影响，特别是老年人。这一结论由澳大利亚昆士兰大学科学家通过研究得出。新研究中，工作人员对昆士兰州1年内的摔伤患者进行了跟踪研究。他们发现，半数摔伤者在事故发生后，所承受的不仅仅是骨折带来的健康问题，还有心理打击，如出现睡眠障碍、焦虑、抑郁和肢体疼痛等身心症状，这种负面影响持续至少半年。其中，更有16%的患者6个月后仍不能恢复正常身体功能。

昆士兰大学罗伯·埃利医生说：“研究发现，55岁以上中老年人摔伤风险尤其高，占全部摔伤事故的半数以上。”北京大学首钢医院老年医学科主任医师杨珺楠介绍，在我国，大于80岁的老人跌倒发生率可高达50%，其中40%~70%的跌倒会造成身体伤害。而且，正如上述研究提到的，跌倒同时会带来不容小觑的心理障碍，“对老人来讲，这点更难克服”。因此，老人常常会发生一次“倒地”好久“不起”。要帮老人恢复健康，要尽早摆脱跌倒带来的三大负面影响。

骨折愈合慢。俗话说“伤筋动骨一百天”。临床上，骨折后的愈合时间因人、因部位而异，从血肿机化、原始骨痂形成、成熟骨板到愈合，一般需要2~3个月时间。相对而言，老年人骨再生能力弱，骨折愈合时间较长，一般股骨颈骨折愈合可能要长达12~24周。

北京大学首钢医院老年医学科主治医师赵旭静介绍，老年人跌倒，股骨颈、髋关节、腰椎骨折最常见，治疗上有一定难度。通常情况下，老年人采取保守治疗效果不佳。杨珺楠解释说，保守治疗就是牵引固定、卧床，等待骨折自行愈合。这种治疗方法不会有过多的治疗成本，但卧床时间较长，会使腰背部和臀部受到压迫，局部供血不良，产生压疮；长期制动会使肌肉萎缩，同时增加泌尿感染和肺炎的发生率，对老年人来说，这些足以威胁生命安全。但有少数老人骨折位置特殊，属于轻度骨折，积极配合医生治疗，愈合效果相对不错。

手术治疗可以帮助骨关节功能恢复，缩短康复时间，康复后可正常行走和运动，且治疗技术发展日趋成熟。但老人常常多病共存，对于手术治疗没有较高承受力，手术治疗不当还会威胁老人的生命安全，要在术前进行手术风险评估，在可控范围内，才可以进行手术治疗。

心理不适多。护理老年骨折患者时，人们常将重点放在生理上，忽视了心理问题。赵旭静说，跌倒可能导致老人暂时部分功能的缺失，使正常生活受到影响。若老人长期卧病在床，生活不能自理、要靠他人帮助、增加子女负担等，都会使他们心理压力增大，进而产生自责、内疚、无力感等混杂情绪，如果没能及时关注、干预，就可能出现抑郁、谵妄等精神问题，如食欲差、唉声叹气、闷闷不乐、失去兴趣、失眠，甚至意识混乱、躁动、喊闹，以及不能辨别人物、时间、地点……长此以往，还可能让老人丧失生活的信心，产生自暴自弃、轻生的念头。对于此类老人，家人的态度十分重要。亲人多陪伴、常交流、耐心护理，能帮老人缓解心中的压力，甚至能帮他们尽早康复。

杨珺楠说，跌倒还会使老人产生害怕再次跌倒的恐惧感，从而限制自身的日常活动，使身体更加衰弱，甚至诱发抑郁症，增加跌倒风险，形成恶性循环。因此，即使跌倒后受伤不重，也要关注老人的心理状态。家人应鼓励他们尽早恢复正常生活。在保证安全的前提下，可以练习如何“安全摔倒”，比如尽量用双手撑地、让臀部或一侧身体先着地，以提高老人的信心。

康复障碍大。对于高龄老年人来说，康复训练并非易事。赵旭静表示，老人骨折后往往长期卧床，等到可以起床时，早已出现肌萎缩、肌无力等症状；有些有心脑血管基础病的老年人，甚至卧床时间稍长，突然坐起都会头晕目眩，更别提下床进行日常活动。因此，老年人骨折后，应尽早开始康复训练。在卧床康复时，就应该开始被动锻炼肌肉，并在康复师指导下逐步过渡到负重练习。（记者 雷 妍）

(责编：许心怡、崔元苑)


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