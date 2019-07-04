老年人防骨折做好这五点

骨钙随着年龄增加会不断流失，因此老年人大多伴有骨质疏松，加上手脚不灵活，反应慢，极易发生跌倒，进而增加骨折风险。老年人发生骨折，愈合较慢，极易引发栓塞、感染等并发症，因此老年人应注意防跌倒，避免发生骨折。老年人预防骨折发生，应注意以下五点。

一、补充钙剂 老年人可多吃一些含钙或者钙磷的食物，在补钙的同时还应服用维生素D。

二、合理饮食 食物需富含纤维、维生素、易消化，强调少而精，确保足够热量，饮食清淡，禁辛辣刺激食物，减少盐类、糖类与脂肪的摄入量。对于贫血者，可将含铁食物摄取量适当增加。

三、功能锻炼 结合老年人身体状况制定科学锻炼方案，其中包括运动量、运动频率、运动范围、运动强度，坚持以循序渐进为原则。

四、多晒太阳 晒太阳有助于机体中更多维生素D合成，因此应当适当增加户外运动，促进钙剂吸收。

五、预防跌倒 老年人走动地方不可放置东西，特别是不易看到的小桌子、小凳子、电线、绳子等。