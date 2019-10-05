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老年人水中行走保护腰腿

2019年10月05日07:08 来源：人民网-生命时报

　　对于腰腿不好的高龄老年人来说，运动虽能强健体魄，但也可能因关节压迫而引发跌倒危险。如何有效保护腰腿？日本近日一项研究给出的建议是：老年人可以做水中运动。

　　日本筑波大学名誉教授、医学博士野村武男和团队帮助40名70~98岁的老人在泳池中完成训练，其中包含平日需要使用轮椅者。参试者根据自身体力，每周做两次30分钟~1小时的水中运动，如大步行走和腰腿部伸展运动等。观察发现，由于膝盖疼痛害怕跌倒、需要在平地上走小碎步的老人在泳池中可以抬起腿大步行走，身体自由活动程度提高，运动后睡眠质量有所提升。

　　野村武男表示，水面浸至人体肩部时，水的浮力可以将体重对腰和膝关节造成的负担减少9/10，腰腿衰弱的老人也能够在水中轻松行走、活动四肢，减少因跌倒导致骨折的担忧。通过进行肌肉锻炼和伸展运动，可以改善腰痛、锻炼腹肌、提高髋关节柔韧性等。专家提醒，进行水中运动时，老年人需要逐渐适应，不要突然做剧烈运动。此外还要注意补充水分，并对血压情况进行监控。▲ （郭桂玲）

(责编：李栋、孙博洋)


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