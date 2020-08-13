母乳喂养，不要掉入七大“坑”

近日，北京协和医院儿科副主任李正红教授，针对母乳喂养的常见误区进行了详细解读。

误区一：母乳越黏稠质量越好。母乳黏稠度与哺乳女性的饮水及体内循环情况密切相关，黏稠的母乳内所含脂肪和蛋白质含量相对较多，但具体营养成分及所占比例需要进行营养成分测定后得出结论，黏稠度不是判断母乳质量优劣的标准。

误区二：一侧乳房吃一半。母乳分前奶和后奶，两者营养成分不同，为保证婴儿从母乳中获取均衡营养成分，前奶和后奶的供应缺一不可。母乳喂养时，应让婴儿先吸空妈妈的一侧乳房，再吸另一边。这样可促进妈妈泌乳，保证泌乳量充足。

误区三：乙肝妈妈不能哺乳。WHO建议乙肝妈妈从孕期就应该监测肝功能及乙肝病毒活性，开始母婴阻断。新生儿出生后应及时接种乙肝疫苗，有必要时接种乙肝免疫球蛋白。对于已经进行了母婴阻断的新生儿，可以进行母乳喂养。

误区四：母乳喂养越长越好。母乳的营养成分和生物利用度比奶粉更好，易于婴儿消化和吸收。停止母乳喂养的时间节点，应建立在婴幼儿能通过人工饮食获取全面营养的基础上，哺乳一般最长两年。

误区五：母乳6个月后无营养。随着婴儿的发育，母乳营养成分也在不断变化，以此满足婴儿不同时期的营养需求。婴儿出生时吃到的母乳与3个月后的母乳营养成分并不相同。同理，3个月的母乳成分和6个月的母乳成分也不相同，但都能够满足婴儿的基本营养需求。但是，6个月后由于婴儿的营养需求增加，需要在母乳喂养的基础上添加辅食。

误区六：妈妈吃药不能哺乳。妈妈在哺乳期间因生病服药，是否需要停止哺乳要视所服药品情况、所患疾病类型而定。可咨询相关医生获得明确指导。

误区七：母乳量少要省着喂。乳汁不是省出来的，而是婴儿越吸越多。排空乳汁的乳房产奶速度，要比留一些乳汁的乳房产奶速度快。