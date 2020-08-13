每天出门戴口罩仍旧鼻炎不断 一查真凶居然是蟑螂

夏季，是过敏性疾病的高发季节，花粉、螨虫、灰尘这些常见的过敏原让许多人苦不堪言。这个夏天，10岁女孩圆圆(化名)每次出门都全副武装，帽子、口罩都戴上了，但仍旧每天都不停打喷嚏，鼻涕不断，到医院一查，引发鼻炎的“凶手”居然不是花粉、螨虫，而是家里的蟑螂。

女孩出门必戴口罩仍旧鼻炎不断

“真凶”却就在家里

夏天已经过去了一大半，昨日，重庆的天气仍旧很热，家住渝中区大坪支路的李恬在自己家里的各个角落再次放上了消杀蟑螂的药物，从半个月前确定女儿圆圆生病的过敏原是蟑螂开始，捕杀家里的蟑螂就成了李恬每天的功课，“以前根本不知道家里有蟑螂，更想不到孩子这么受罪是因为蟑螂。”

李恬的女儿圆圆今年10岁，从今年3月开始，圆圆就经常没来由地不停打喷嚏、鼻塞、流泪，自己就有过敏性鼻炎的李恬看女儿的症状，觉得女儿应该是出现了过敏症状。当时正值新冠肺炎疫情防控的关键时期，李恬没有带女儿去医院看病，而是根据经验，觉得女儿可能是花粉或螨虫过敏，“我们家床单被罩从一周一换改成3天一换，因为孩子的病，还专门请了杀螨虫的团队到家里来。”然而，女儿的鼻炎仍旧时好时坏。

天气越来越热，圆圆的过敏反应似乎越来越频繁，上个月，圆圆的手上还长了荨麻疹，李恬对女儿出门的卫生要求也越来越严格，即使已经进入暑假，每次出门仍旧必须戴口罩，到了室内才能摘，她还要求女儿每隔一个小时都要用洗手液洗手，因为圆圆的鼻炎，原本每年暑假都要去露营的计划也取消了。

8月初，眼看着重庆本地的疫情已经得到了很好地控制，李恬带着女儿到医院进行了检查。圆圆的症状确实与过敏有关，但过敏原检查结果却让李女士大吃一惊，女儿并没有对花粉、螨虫这些常见过敏原过敏，在针对疑似过敏原一一排除后，医生告诉李恬，让孩子过敏的元凶，是蟑螂。

李恬细细回想后仍旧感到难以置信，“孩子又没有接触过蟑螂，怎么可能过敏？”

蟑螂是南方地区主要过敏原之一

不直接接触也可能过敏

在很多人的眼中，蟑螂难以和过敏联系在一起，但实际上，蟑螂是比较常见的过敏原之一。根据西南医院皮肤科过敏中心2019年11-12月查找过敏原的1188例门诊患者分析数据显示，采用皮肤点刺实验的574例患者中，检测结果蟑螂阳性的有225例，达到39.2%；特异性血清实验查找过敏原的患者有614例，检测结果蟑螂阳性率为20.7%。

西南医院皮肤科专家介绍，目前，从蟑螂中已发现10余种过敏原，它可引发哮喘、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、湿疹、慢性荨麻疹等多种疾病。

很多患者在确定过敏原是蟑螂后都觉得不可思议，因为他们都没有碰触过蟑螂，然而实际上蟑螂是一种吸入过敏原，过敏的发生并不一定需要直接与蟑螂本体接触，它的唾液、蜕皮、分泌物、身体碎片及尸体碎屑、卵及粪便等都是强有力的致敏原，可导致过敏性疾病的发生。

对蟑螂过敏的患者，最好的预防方式就是尽可能清除家里的蟑螂，创造一个无蟑螂的生活环境。

西南医院皮肤科专家建议：首先，在家中安装纱门纱窗，封堵墙壁、门窗处的孔洞和缝隙，时常清洁检查下水道。另外，要做好室内清洁卫生，尤其是厨房，定期清洗烹饪区域，确保所有食物保存于密封容器中，勤倒垃圾。

遇到蟑螂千万不要直接拍死，在拍死的雌蟑螂体内还留有许多的卵，这些卵不易受到外力侵害，有可能孵化，最好使用专业药物或粘蟑纸消杀蟑螂，最好选择固体的药剂，把灭蟑笔、胶、粉等放在蟑螂喜欢出没的地方，但要避免家中小孩接触，确保安全。蟑螂的尸体最好焚烧或冲入下水道。（记者 石亨）