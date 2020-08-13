美国儿童新冠肺炎病例激增

美国儿科学会和儿童医院协会近日联合发布的最新报告显示，自新冠肺炎疫情暴发以来，美国已有超过38万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。美国卫生专家指出，中小学秋季学期开学应遵循科学指南，将开学问题政治化会增加疫情传播风险。

这份最新报告显示，截至8月6日，儿童新冠肺炎感染病例占美国感染病例总数的9.1%，平均每10万名美国儿童中有501人感染。报告发现，7月9日至8月6日这4周时间内，美国儿童新冠肺炎感染病例数从约20万例快速增至超过38万例，增长了90%。

美国儿科学会传染病委员会副主席奥利里认为，最新报告表明，儿童可以被传染，也可以传播这种病毒。早些时候，美国疾病预防和控制中心的一份报告，详细描述了佐治亚州一个夏令营在数天内出现260例青少年感染新冠病毒的情况。该中心报告强调，所有年龄段的孩子都易感染新冠病毒。

根据一项最新民调，只有1/3的美国学龄儿童家长表示希望孩子在秋季重返校园。皮尤研究中心近期发布的另一项民意测验显示，只有19%的成年人认为，美国中小学应该在秋季学期进行全日制线下授课。曾任美国疾病预防和控制中心代理主任的贝瑟表示，让孩子们重返学校的确很重要，“但学校必须以一种对学生、对老师、对学校员工、对整个社区都安全的方式重启，这意味着必须遵循科学精神”。

美国全国公共广播电台的报道指出，当前在许多美国社区，重开学校的决定是出于政治考虑，而不是基于当地的公共卫生状况。《洛杉矶时报》社论说，在考虑是否重开学校以及如何重开学校时，人们的关注点往往不是如何在教育需求与公共卫生安全之间取得平衡，而是政治斗争。

美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨日前在接受媒体采访时表示，他原以为疾控中心会处于美国抗疫工作的最前线，但事实却并非如此。盖茨说，疾控中心的专家们基本上从一开始就被禁言了，“（政府）只想说一切有多棒，这是令人震惊的”。

美国参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会副主席默里和众议院能源和商业委员会主席帕隆此前致信白宫，对政府在疫情期间的反科学言论表达深切担忧。信中说，白宫一再任由政治而非科学来驱动联邦政府的疫情应对，传播了有关病毒本身以及疫情应对的不准确信息。

（本报华盛顿8月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 17 版）