疫情刺激塑料消费 研究：流入海洋塑料垃圾将激增
中新网8月3日电 据新加坡《联合早报》3日报道，国际固体废料协会指出，新冠疫情肆虐全球致一次性塑料消耗量有所增加。最新研究显示，如果再不采取行动，到2040年，全球每年流入海洋的塑料垃圾将增加1.6倍以上。但如果各国愿意在整个系统范围内做出改变，将可以让流入海洋的塑料垃圾减少80%以上。
据报道，疫情影响下，全球对塑料制品的需求量增多。口罩及手套等塑料垃圾被冲到亚洲偏远的海滩上，同时外卖食品和网购数量创新高，导致全球填埋场的垃圾堆积如山。
皮尤研究中心、SYSTEMIQ与世界各地的科学家近期发表的研究指出，如果各国政府再不采取任何行动，每年流入海洋的塑料垃圾量将从现有的1100万吨上升到2900万吨；20年后，海洋中累积的塑料垃圾可能多达6亿吨，相当于300万头蓝鲸。
为解决这一问题，研究人员提出的解决方案包括减少塑料生产和消费的增长、用纸张和可堆肥材料等替代品替代部分塑料、设计可回收利用的产品和包装、扩大中低收入国家的废物收集率、增加回收利用和减少塑料废物出口等。
报道称，自1950年以来，全球每年的塑料产量就在迅速增加，当时全球塑料总量为100万吨，2017年则已达到3.48亿吨。研究估计，到2040年该数字将翻倍。
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