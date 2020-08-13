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北京餐饮市场倡议主动提供小份菜  京城老字号菜品减量减价

2020年08月13日08:13 来源：北京青年报

　　光盘行动 北京进行时

　　昨天，包括北京在内的全国各地多个餐饮、烹饪协会接连发出倡议，倡导文明消费,节约用餐，并号召餐饮零售企业主动提供小份菜、小包装食品等。

　　8月12日，北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会向全市餐饮行业和广大消费者发出树立节约美德，深入实施“光盘行动”的倡议。

　　倡议提出，要积极打造节约型餐饮，倡导“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，深入开展“光盘行动”，积极采取各种有效措施，结合疫情以来餐饮业发展趋势，将制止餐饮浪费行为作为餐饮业常态化工作任务。

　　倡议提出通过在餐厅摆放“节约食物、杜绝浪费”、“适量点餐，剩餐打包”等提示牌、视频、横幅、宣传标语或宣传画，引导广大消费者树立科学饮食新理念，引导青少年消费者养成崇尚节约、厉行节约的良好习惯，自觉抵制铺张浪费，提倡绿色消费，珍惜粮食，注重膳食均衡，合理搭配菜品，不误导消费者超量点餐，共同营造良好的餐饮氛围。

　　北京青年报记者昨天探访多家餐厅了解到，不少餐厅已推出小份菜，而为了鼓励消费者“光盘”，华天集团旗下老字号门店还会通过给“光盘”的消费者发红包、奖励优惠菜品等方式来鼓励节约。

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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