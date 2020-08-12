朱军：沟通传递爱 带给患者治愈的希望

人民网北京8月19日电 在新冠肺炎疫情防控中，广大医务工作者白衣执甲、逆行出征，为全国疫情防控工作取得重大战略成果做出了突出贡献。在第3个中国医师节日即将到来之际，人民网就弘扬抗疫精神、护佑人民健康等话题，对北京肿瘤医院党委书记朱军进行了专访。

在访谈中，朱军说：“在新冠肺炎疫情的防控中，我与北京肿瘤医院的战友、全国的同行们一起，共同参与并见证了这场大考，尤其是在2020年春节这样一个特别的日子，遭遇这场战斗，记忆尤其深刻。在党和政府的领导下，全国人民同心协力，医务工作者白衣执甲、逆行出征，我国疫情防控取得战略性成果，我作为一个医务工作者深感自豪。”

朱军表示，在严峻的疫情防控形势下，我们勇于创新，积极探索为肿瘤患者服务新模式，尽可能减少肿瘤患者的焦虑，让他们得到规范的服务。

“谁都有恐惧的时候，谁都有家庭，有亲人，但在大义面前，我们医务工作者义无反顾冲在前面，这就是我们的责任和担当。尽管新冠病毒前所未有，我们还会面临很多问题，但只要我们认清自己的位置，看到自己的不足，不断地向世界先进水平学习，向同行学习，努力提高，我们就一定会把工作越做越好。新冠疫情既是历史大考，也是实战练兵，经历这次战斗，我们更有自信守护好老百姓的健康，满足人民群众不断增长的医疗服务需求，完成好我们的任务。”朱军说。

正值第3个中国医师节日即将到来之际，朱军感慨地说，从业到现在，从小大夫到专家，深切感受到学医的艰辛，亲身体会到行医的不易以及成长的困难。特别是改革开放四十多年来，尽管我们国家的医疗卫生事业取得了长足的进步，人民的健康和安全得到了更好的保障。但是跟国外先进医疗水平相比，还有较大差距，离人民群众不断增长的医疗服务需求，还有相当大的距离。“我们身上的担子异常艰巨和重大。在内外高压下，我们几十年如一日，呕心沥血，进行着医疗改革、医院改革，提高医疗服务质量。”朱军表示。

朱军说，在从事肿瘤治疗工作过程中，医生所面临的挑战既有来自技术上的要求，还有心理上的要求。朱军举例说，在治疗肿瘤的过程中，药物会导致骨髓抑制，骨髓抑制会造成血小板减少，在这种情况下，很难开展足量足程的化疗，治疗的效果就会大打折扣，进而影响治愈率。如果突发出血，特别是消化道出血、脑出血，甚至会危害生命。因此，长期以来血小板减少是困扰肿瘤治疗的一大难题，而重组人血小板生成素的研制在一定程度上填补了这一空白。在适当的时机，注入合适的剂量，能够让患者的血小板升到一个恰好的位置，从而保证肿瘤治疗工作的顺利进行，这是肿瘤内科大夫的基本功，需要好好学习提高。

在心理层面，如果一个医生自己都不安、焦虑、崩溃，那肯定是做不好这项工作的。因此，医生必须要练就强大的心理承压能力，与患者积极乐观地沟通，把爱传递给患者，带给患者治愈的希望。

当代医疗卫生事业发展迅速，全产业链结合越来越紧密，对此，朱军在访谈中表示，医院要积极发挥自身优势，与研究机构、医药企业良性互动，促进医药、医疗、器械协同发展，才能更好地满足患者的医疗服务需求，为我国的健康事业贡献出更多力量。以肿瘤新药的研发为例，国内越来越多的企业创新研发的新药获得批准，甚至走向了世界，我们的新药临床实验也进一步验证了国产抗肿瘤新药的进步。希望在未来的世界舞台上，在医疗、医药、医学等各方面，都能听到更多的来自中国的声音，为世界贡献中国智慧中国方案。在这一过程当中，我们要始终保持清醒的头脑，谦虚谨慎，找差距、补不足、学经验，才能更好前进。

最后，朱军说，新冠肺炎疫情让越来越多的年轻人关注健康、关爱生命、关心医学，甚至立志投身医学行业，这对于医疗卫生事业来说是个非常好的消息。

朱军表示，没有健康就没有未来，只有健康的中国，才会有美丽的中国，为此，我们的祖辈、父辈代代相承、薪火相传，为健康中国奋力拼搏，甚至以命相搏。希望未来有越来越多的年轻血液投身到医学行业，当祖国需要我们的时候，才会有更多的人守护国人的生命健康。