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夏季贪凉猛吃冷食会“伤心”

2020年08月12日08:47 来源：北京日报

烈日炎炎的夏季，吃一点冰镇水果或喝一瓶冰镇饮料确实让人倍感舒畅。但对于有心脑血管疾病的患者来说，大热天里猛吃冰镇食品很容易诱发急性心肌梗死。今天我们邀请火箭军特色医学中心心血管内科主任医师胡桃红，通过病例为大家讲一讲夏日饮食应注意的问题。

【病例】入伏后的北京骄阳似火，酷暑难耐。75岁的张大爷下午五点出去买菜，回家后热得满头大汗。他从冰箱里拿出两串冰镇葡萄，没有洗就一口气吃了下去。当时觉得特别解渴，但是大约20分钟后，他就感觉肚子不舒服。张大爷吃了几片治疗胃炎的药。两小时后出现拉肚子、恶心、呕吐、浑身没劲、口干、冒冷汗等症状。张大爷平时不仅有高血压、高血脂还有糖尿病。家人见他不对劲，赶紧将他送往离家最近的医院。经过医生诊察，发现是急性心肌梗死。幸好抢救及时，否则后果不堪设想。

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为何夏季容易发病

心梗也称急性心肌梗死，是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死，可并发心律失常、休克或心力衰竭，常常危及生命。夏季是心肌梗死的高发季，上个月，知名段子手赖宝便因突发心梗离世。

在炎热的夏季，有三方面因素促使心脏的负担明显增加。一是人体的新陈代谢加快，身体在散热时会使体表的血管扩张，心脏需要让更多的血液循环到体表。二是夏季雨天多，气压低，空气中的含氧量下降，从而使心脏的供血、供氧相对减少。三是夏天人们心率加快，也容易增加心脏负担，导致人体缺氧。

另外，夏季室外炎热，室内空调温度低，人们又爱吃冷食喝冷饮，这种反复的忽冷忽热的刺激会使冠状动脉强力收缩，致使冠状动脉内已形成的斑块被牵拉破裂，形成血栓，导致心肌梗死。还有，夏天天气热，人体出汗多，人体水分以汗液的形式大量蒸发，造成血液黏稠度增高，容易出现血小板聚集和血栓形成，从而诱发心肌梗死。

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胃肠疾病也是诱发因素

张大爷之所以会发生急性心肌梗死，一方面与他患有“三高”等基础病有关，另一方面是因为他猛吃没有洗的冰葡萄，引发了急性胃肠炎，从而诱发了心梗。急性胃肠炎常因进食不洁或生冷食物刺激而诱发，多发于夏秋季节，临床表现主要为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。

腹痛、腹泻使胃肠道和全身对血流的需求增加，也增加了心脏的工作负担，对本来就有冠心病的患者，腹泻成了导致心脏血流供需失衡的原因。腹泻还可使体液丢失，大量电解质失衡，容易导致低钾血症，诱发心律失常。患者可能会出现心慌、胸闷等症状。严重心律失常可导致低血压、意识丧失，甚至猝死。心律失常也会加重心脏负担，导致急性心梗。

很多时候，重视胃肠道症状能够决定生死，医学界有“生死胃卜”一说。所以有冠心病的中老年人，在夏季一定要注意预防胃肠疾病。

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四类食物要少吃

对于患有心脑血管疾病的中老年人来说，为保护胃肠道、避免心梗，夏季应少吃四类食物。

首先少吃冰镇食品饮料。一瓶冰啤酒会令人体胃肠内的温度骤然下降，胃肠道血管迅速收缩，血流量减少，从而造成生理功能失调。冰镇食品饮料会刺激胃肠，不宜直接食用，应当拿出来放40分钟以上再食用。有些人喜欢大夏天一边吃火锅、烧烤，一边喝冰镇啤酒。这种忽冷忽热的刺激，对胃黏膜十分不利，会引起肠道强烈蠕动，易引发胃肠疾病。

其次是少吃高热量食物。肉类、油炸食物、甜食等具有高脂肪、高热量的特点。“三高”人群高脂饮食以后，容易引起血脂增高、血液黏稠度增加、局部血流减慢，血小板易于凝集而诱发心梗。

再次是少吃辛辣刺激类食物。夏天湿气重，人们胃口差，有的人愿意吃一些辛辣食物开胃祛湿。但是辛辣食物会剧烈刺激口腔和胃肠黏膜，使其高度充血，同时加快胃肠蠕动，造成胃痛、腹泻等症状。有的高血压患者因为一次大量进食辛辣刺激性食物，结果引起血压升高、心跳加快，甚至出现急性心梗等严重后果。

最后是少吃容易产生胀气的食物。豆类、薯类、大葱以及甜食经肠道细菌充分发酵后会产生硫化氢和氨气，蓄积在肠道中便容易引起胃肠胀气、反酸、烧心、腹痛等症状，引发胃肠道疾病，进一步诱发心梗。

此外，“三高”人群进食不宜过饱，最好是七分饱，切忌暴饮暴食。过量进餐时，胃肠道需要大量血液来消化食物，从而致使可流入心脑血管的血量减少。对于那些本身心脑部位血液供应不足的人群而言，暴饮暴食容易诱发心梗和脑梗。

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牢记这五点，心梗绕道走

患有心脑血管疾病的人群若想在夏季为心脏“减负”，就要从饮食起居各方面多加注意，科学饮食，保护胃肠道的健康。

1.注重饮食卫生。夏季瓜果很多，生吃瓜果时，可以用盐水、小苏打或者淘米水清洗，一定要把水果上面残留的脏东西洗干净。但要注意洗涤剂的浓度不要过高。用洗涤剂洗完后一定要用清水冲洗干净。

2.夏天出汗多，一定要及时补充水分。晚上睡觉前和早晨起床后应喝一杯水，半夜醒来也可适量补点水。既可降低血液黏稠度，又能预防血栓形成。每个人出汗多少不同，每日所需的水分也不同。标准以每日1500毫升排尿量为准，只要每日有1500毫升的尿量，就表示人体内水分充足。

3.科学饮食。“三高”患者的食物以易消化、脂肪含量少且产气较少的食物为宜，保证必需的热量和营养，限制钠盐的摄入。

4.保证充足睡眠。夏季容易醒，睡不好，但我们也要尽量保证充足的睡眠。中午适当午休半小时，可以有效缓解心脏负担。睡觉时不要把空调温度调得太低，最好保持在26℃左右。白天尽量打开门窗，让卧室通风。

5.合理用药。冠心病患者是心肌梗死的高危人群，对于一些有明确诊断并有相关症状的冠心病患者，平时遵医嘱服药，不要随意停药。（火箭军特色医学中心 莫鹏）

(责编：许心怡、崔元苑)


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