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世卫组织预计新冠疫情持续时间较长

2020年08月03日07:57 来源：北京青年报

　　世界卫生组织8月1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，预计疫情持续时间较长，需要有长期应对措施。据世界卫生组织数据，截至欧洲中部时间8月1日10时（北京时间16时），全球新冠确诊病例较前一日增加289321例，达17396943例；死亡病例增加6142例，达675060例。

　　新冠大流行是百年一遇的健康危机

　　距5月1日世卫组织宣布新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”已过去3个月。根据《国际卫生条例》规定，世卫组织突发事件委员会7月31日召开会议，对疫情现状进行讨论和评估，更新疫情应对建议，并于8月1日发表会议声明。

　　根据声明，突发事件委员会一致同意目前新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，同时强调疫情估计将持续较长时间，社区、国家、区域、全球等层面的持续应对努力十分重要。

　　世卫组织总干事谭德塞表示接受委员会的建议。他表示，新冠大流行是“百年一遇的健康危机，其影响将持续数十年”。

　　俄科研人员支持自然起源观点

　　俄罗斯科研人员日前报告说，他们分析了新冠病毒的突变情况，结果支持新冠病毒是自然起源的观点。

　　据塔斯社日前报道，俄罗斯科学院信息传输问题研究所的亚历山大·潘钦等人在美国《同行评议科学杂志》（PeerJ）上撰文说，他们分析了不同国家对新冠病毒基因组测序所得的1000多套数据，发现了1251处碱基突变，其中许多地方的鸟嘌呤被替换为尿嘧啶。

　　潘钦在媒体上表示，如果蝙蝠是新冠病毒的自然界宿主，那么蝙蝠细胞和新冠病毒能“和平共处”，病毒在蝙蝠体内突变较少。但新冠病毒传染给人后，人体可能发生高水平的氧化应激反应，这种反应会导致病毒基因组中一些地方的鸟嘌呤变为尿嘧啶。

　　潘钦说，新冠病毒与其他冠状病毒的对比显示，新冠病毒在演化早期的突变情况与自然界中其他冠状病毒相似。新冠病毒在人群中广泛传播后，随着病毒对人体环境的不断适应，以尿嘧啶替换鸟嘌呤的突变概率显著增大。潘钦认为：“这些情况表明新冠病毒是自然起源，在其演化过程中看不到任何人为干预的迹象。”

　　菲律宾累计确诊病例超10万例

　　菲律宾卫生部2日报告新增新冠确诊病例5032例，再创单日新增确诊病例数新高，目前该国累计确诊病例已达103185例。菲律宾已连续四天刷新该国单日新增病例数纪录。首都马尼拉依然是该国疫情“重灾区”，累计确诊病例超过5.5万例。

　　此外，南非卫生部1日深夜公布的新冠疫情数据显示，该国累计新冠确诊病例数已突破50万。卫生部说，当天南非新增确诊病例10107例，累计确诊503290例，累计治愈342461例，累计死亡8153例。

　　据新华社

(责编：许晓华、李轶群)


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