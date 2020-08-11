后疫情时代，戴口罩那些事你了解吗？

疫情常态化管理让戴口罩也成了生活新常态，什么时间戴口罩？怎么戴口罩才科学？近日，中国疾控中心职卫所研究员孙承业指出，戴不戴口罩是基于感染风险的判断，第一看有无感染源，第二是判断暴露风险的高低。

是否戴口罩，先判断感染风险

1.要知道我们所处的地方、所要去的地方，人是否可能出现人员聚集。如果聚集，要了解多少人在多大空间里活动；相互间是否能保持安全防护距离。如果人多、距离近，就要戴口罩，而且要严格按要求佩戴。

2.我们在这个环境中停留时间的长短。如果在这个地方只是路过，比如从菜市场门口路过，可以不戴口罩。如果在里面待的时间比较久，比如乘航班，航程可能有两个小时，这时候就要全程佩戴口罩。乘高铁，即使半小时或更短一些，也应该佩戴口罩。

3.判断所处区域是否通风良好。如果处的位置是露天、户外，这种场所如果没有很近距离接触，不需要戴口罩；如果处在室内，有良好通风，这种场合就相对安全；如果是地下农贸市场，且空气流通差，这种环境风险就很高，就要全程严格佩戴口罩。

4.了解周围的人，判断其安全性。第一要知道我们接触的人是否安全以及他来自何方，如果很清楚，就像我们在办公室，同事们的来龙去脉很清楚，这时候如果能保持一定距离，就可以不戴口罩。

口罩也需正确佩戴和存放

虽然人人都戴口罩，但如何正确佩戴口罩仍有许多误区。孙承业指出，公众一般可用一次性使用医用口罩和医用外科口罩，这两种口罩打开包装后，先判断一下内、外、上、下。有鼻夹的是上方，无鼻夹的就是下；内侧一般为白色或浅颜色，看起来会柔软一些、带一些毛，外侧的材料相对致密，部分还会有一定涂层。取出口罩后，拿着耳带挂在双耳上，两只手分别拉住上下边缘把褶皱打开，盖住下巴、鼻子，两侧要与面部贴合。如果临时摘掉口罩，可把口罩面侧（浅色侧）向内折叠起来，放在洁净信封或口罩原有包装中，之后再拿出继续佩戴。经常看见有些人把口罩挂到下巴上、露出鼻子和嘴巴，或者临时把口罩挂在胳膊上，这样做都是不对的。

到家后要把戴过的口罩悬挂在家里洁净、通风、干燥的地方，可以挂两个口罩，轮流用，保持口罩干燥。对有明显污损、变形或污染的手触摸到的口罩，要及时更换。如果到了可能污染的环境，比如陪病人到医院发热门诊，离开后务必要及时更换口罩。最近的研究提示，口罩虽可以重复使用，但不是无限次使用，累计佩戴时间不要超过8小时。用完的口罩，可投入小区垃圾分类的“其他垃圾”箱中。

戴不戴口罩，五点看明白

中国疾控中心对于疫情防控常态化下怎么戴口罩做了如下指导：

1.不需戴口罩：居家、户外露天。

2.自愿戴口罩（通风良好且能保持1米以上距离）：低风险地区的超市、商场、农贸市场。

3.可随身携带口罩（通风良好且能保持1米以上距离）：低风险地区的银行、宾馆、餐饮场所、展馆、博物馆、图书馆、健身房、体育馆；中低风险地区的写字楼、办公室、车间工地。

4.需戴一次性使用医用口罩：中高风险地区的银行、宾馆、餐饮场所、展馆、博物馆、健身场所、图书馆、体育馆、超市商场、农集贸市场；高风险地区的写字楼、力公室、车间工地。

5.需戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩：包括所有地区的影剧院、室内购物场所、网吧、理发店、厢式电梯、地下封闭场所，公交车、地铁等公共交通工具。