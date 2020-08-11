热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

后疫情时代，戴口罩那些事你了解吗？

2020年08月11日08:29 来源：中国妇女报

疫情常态化管理让戴口罩也成了生活新常态，什么时间戴口罩？怎么戴口罩才科学？近日，中国疾控中心职卫所研究员孙承业指出，戴不戴口罩是基于感染风险的判断，第一看有无感染源，第二是判断暴露风险的高低。

是否戴口罩，先判断感染风险

1.要知道我们所处的地方、所要去的地方，人是否可能出现人员聚集。如果聚集，要了解多少人在多大空间里活动；相互间是否能保持安全防护距离。如果人多、距离近，就要戴口罩，而且要严格按要求佩戴。

2.我们在这个环境中停留时间的长短。如果在这个地方只是路过，比如从菜市场门口路过，可以不戴口罩。如果在里面待的时间比较久，比如乘航班，航程可能有两个小时，这时候就要全程佩戴口罩。乘高铁，即使半小时或更短一些，也应该佩戴口罩。

3.判断所处区域是否通风良好。如果处的位置是露天、户外，这种场所如果没有很近距离接触，不需要戴口罩；如果处在室内，有良好通风，这种场合就相对安全；如果是地下农贸市场，且空气流通差，这种环境风险就很高，就要全程严格佩戴口罩。

4.了解周围的人，判断其安全性。第一要知道我们接触的人是否安全以及他来自何方，如果很清楚，就像我们在办公室，同事们的来龙去脉很清楚，这时候如果能保持一定距离，就可以不戴口罩。

口罩也需正确佩戴和存放

虽然人人都戴口罩，但如何正确佩戴口罩仍有许多误区。孙承业指出，公众一般可用一次性使用医用口罩和医用外科口罩，这两种口罩打开包装后，先判断一下内、外、上、下。有鼻夹的是上方，无鼻夹的就是下；内侧一般为白色或浅颜色，看起来会柔软一些、带一些毛，外侧的材料相对致密，部分还会有一定涂层。取出口罩后，拿着耳带挂在双耳上，两只手分别拉住上下边缘把褶皱打开，盖住下巴、鼻子，两侧要与面部贴合。如果临时摘掉口罩，可把口罩面侧（浅色侧）向内折叠起来，放在洁净信封或口罩原有包装中，之后再拿出继续佩戴。经常看见有些人把口罩挂到下巴上、露出鼻子和嘴巴，或者临时把口罩挂在胳膊上，这样做都是不对的。

到家后要把戴过的口罩悬挂在家里洁净、通风、干燥的地方，可以挂两个口罩，轮流用，保持口罩干燥。对有明显污损、变形或污染的手触摸到的口罩，要及时更换。如果到了可能污染的环境，比如陪病人到医院发热门诊，离开后务必要及时更换口罩。最近的研究提示，口罩虽可以重复使用，但不是无限次使用，累计佩戴时间不要超过8小时。用完的口罩，可投入小区垃圾分类的“其他垃圾”箱中。

戴不戴口罩，五点看明白

中国疾控中心对于疫情防控常态化下怎么戴口罩做了如下指导：

1.不需戴口罩：居家、户外露天。

2.自愿戴口罩（通风良好且能保持1米以上距离）：低风险地区的超市、商场、农贸市场。

3.可随身携带口罩（通风良好且能保持1米以上距离）：低风险地区的银行、宾馆、餐饮场所、展馆、博物馆、图书馆、健身房、体育馆；中低风险地区的写字楼、办公室、车间工地。

4.需戴一次性使用医用口罩：中高风险地区的银行、宾馆、餐饮场所、展馆、博物馆、健身场所、图书馆、体育馆、超市商场、农集贸市场；高风险地区的写字楼、力公室、车间工地。

5.需戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩：包括所有地区的影剧院、室内购物场所、网吧、理发店、厢式电梯、地下封闭场所，公交车、地铁等公共交通工具。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn