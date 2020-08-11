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韩媒：韩国境外输入性新冠病例中发现3例病毒变异

2020年08月11日08:15 来源：中国新闻网

中新网8月10日电 据韩国国际广播电台（KBS）报道，韩国中央防疫对策本部10日表示，从境外输入新冠确诊患者体内检测出的病毒中，发现3种影响传染的“突刺蛋白”(spike protein)变异事例，计划向世界卫生组织(WHO)报告相关情况并进一步进行分析。

据中央防疫对策本部介绍，从来自巴基斯坦的确诊患者体内病毒中发现2种变异，来自乌兹别克斯坦的确诊患者体内病毒则出现1种变异。

中央防疫对策本部表示，以8月5日为准，WHO新冠疫情及病毒基因组序列数据达78810项，到目前为止，尚无国家报告此次发现的变异。中央防疫对策本部长郑银敬表示，新冠病毒PCR检测目前不受任何影响，但有必要分析病毒传染力和毒性等是否出现变化。

中央防疫对策本部从今年1月至今，对776例确诊病例的病毒基因核酸序列进行分析。结果显示，GH型新冠病毒最多。对776例中有597例社区感染病例的基因组进行分析结果显示，GH型新冠病毒437例，占总数的73.2%。其后依次为V型(120例)、S型(32例)、GR型(8例)。

中央防疫对策本部表示，4月初以前在韩国境内出现的病例中，S型、V型居多。但自首尔梨泰院夜店集体感染暴发后，GH型新冠病毒大量被检出。输入性病例179例中，GR型最多，为100例，此后依次为GH型40例、G型18例、S型7例、V型7例、L型4例、其他3例。

(责编：许心怡、崔元苑)


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