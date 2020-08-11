鸡蛋花是岭南地区常用的民间草药之一，历史悠久。中医认为，鸡蛋花味甘、微苦，性凉，归肺、大肠经，具有清热利湿、润肺止咳、消暑的作用。南方地区高温多雨，人们普遍体质湿热，尤其在夏季，更容易引起脾胃湿热。鸡蛋花最擅长清脾胃湿热，用于湿热疫毒直犯肠道、蕴结熏蒸引起的腹痛泄泻，症状是大便呈黄色水样、黏滞不爽、泻后不畅，甚至下痢赤白脓血，并伴有舌红苔黄腻、心烦口渴等。

在此，推荐一个止腹泻的方子：取鲜鸡蛋花10朵、干百合10克、鸡蛋2个、冰糖80克；百合洗净，放入锅中，加水800毫升煮沸；鲜鸡蛋花洗净，只取花瓣，放入锅中烹煮，加冰糖煮至融化；鸡蛋蛋液打匀，倒入糖水中，煮熟即可。鸡蛋花消暑清热，最擅长清理胃肠湿热，夏季腹泻可常用。百合清心安神，冰糖水本身也能润燥生津，适合口干舌燥、心烦气闷时饮用。脾胃素来虚弱者，可加几片生姜同煮。▲