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很伤牙的十件小事

2020年08月11日05:42 来源：人民网-生命时报

牙医深知生活中的哪些小习惯会日积月累地对牙齿、口腔造成伤害。近期，美国“MSN”网站健康频道总结了一些牙医的建议，提醒人们改掉伤牙齿的习惯。

嚼冰块。天热时，很多人喝完饮料，也不“放过”剩下的冰块。嚼冰块会造成牙齿隐裂，常深入牙本质，引发牙痛或最终断裂。美国牙医彼得·万斯托博士建议，喝冰饮料时用吸管，避免冰水直接刺激牙齿或喝进冰块。

吃柠檬。柠檬富含维生素C，但它的酸性对牙齿伤害很大。美国纽约牙医维多利亚·威茨曼博士表示，有些人有吸吮柠檬片的习惯，导致牙釉质被腐蚀，口腔内正常的酸碱度失衡。

含硬糖。在美国纽约牙医拉娜·罗森伯格博士看来，硬糖比其他糖果更伤牙，它要较长时间才会融化。有些“急性子”咬碎硬糖，也是牙齿隐裂的帮凶之一。

吃薯片。罗森伯格博士表示，薯片这种淀粉类零食对牙齿健康没有任何好处。淀粉会在口腔中变成糖，卡在牙缝间，是牙菌斑绝佳的“养料”。

开瓶盖。手边没有开瓶器，牙齿往往“代劳”。美国洛杉矶牙医比尔·多夫曼博士说：“开金属瓶盖，牙齿可能从中间折断，只有做种植牙或牙冠才能修复。”用牙齿拧塑料瓶盖也是同样，下巴扭曲还会给咀嚼肌和关节带来压力，引起下颌关节疼痛。

共用牙刷。多夫曼博士警告，他人的牙刷布满细菌，可传染很多疾病。有研究表明，导致蛀牙的细菌会通过牙刷传播。

咬指甲。罗森伯格博士说，咬指甲会使门牙边缘变平，磨损更快，让牙釉质开裂，牙齿更易过敏。咬指甲时下巴受压较大，让人更爱磨牙、无意识地咬牙，周围关节、肌肉都受牵连而疼痛。

咬笔等文具。学生做作业时常无意识地把笔、尺子等文具送进牙齿间。这不但让牙断裂，还吃进了数量巨大的细菌。万斯托博士建议，如果很难控制，可以嚼个无糖口香糖。

穿孔。如今，在嘴唇或舌头上穿孔的“时尚潮人”不在少数。这会对牙齿和口腔黏膜造成慢性损伤，导致牙齿折断或脱落、牙龈萎缩。

吸烟。香烟导致口腔癌等多种疾病。它还会让牙齿变黄，带来口臭。

(王海洋 编译)

(责编：许晓华、李轶群)


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