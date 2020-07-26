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解锁高温防暑正确“姿势”

2020年07月26日08:51 来源：经济日报

　　入伏以来，全国各地陆续开启高温闷热模式。很多家庭开始了冰棍、冷饮和冰西瓜轮番上阵。那么，日常生活中到底该如何解暑？近日，中国疾控中心职业卫生所专家为公众“解锁”了高温防暑的正确“姿势”。

　　专家建议，夏日外出尽量避开高温时段，最好不要在中午前后在烈日下行走或劳动，因为这个时间段的阳光最强烈，发生中暑的可能性较高。如果此时段必须外出，一定要做好防护工作，如打遮阳伞、戴遮阳帽、戴太阳镜，有条件的最好涂抹防晒霜，以防晒伤。衣服尽量选用浅色、透气性好的棉、麻、丝类质地，少穿化纤品类服装，以免大量出汗时不能及时散热，引起中暑。

　　高温闷热天气时，要准备充足的水饮，及时饮用，不要等口渴了才喝水，因为一旦感觉口渴表示身体已经缺水了，每次喝水控制在150毫升至200毫升，喝温开水，不要喝冰水。根据气温高低，一般人员每天喝1.5升至2升水，高温作业人员，每天喝3升至5升水。出汗较多时可适当补充一些盐水，弥补人体因出汗而失去的盐分。

　　另外，夏季人体容易缺钾，使人感到倦怠疲乏，含钾茶水是极好的消暑饮品。

　　夏天多食含水量高的蔬果，如生菜、黄瓜、西红柿等；新鲜水果，如桃子、杏、西瓜、甜瓜等水分含量为80％至90％，都可以用来补充水分；乳制品既能补水，又能满足身体的营养之需。

　　此外，在高温环境中工作的人群，应适当补充含有钾、镁等元素的饮品。

　　夏天日长夜短，气温高，人体新陈代谢旺盛，消耗也大，容易感到疲劳。充足的睡眠，可使大脑和身体各系统都得到放松，既利于工作和学习，也是预防中暑的措施。

　　专家称，最佳就寝时间是22时至23时，最佳起床时间是5时30分至6时30分。睡眠时注意不要躺在空调出风口和电风扇下，以免患上空调病和热伤风。

　　专家建议，在户外活动或进行高温作业的人群，可随身携带十滴水、人丹、藿香正气水或藿香正气丸等防暑药品，或放置在就近工作场所，随时使用，以防发生中暑。

(责编：崔元苑、许心怡)


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