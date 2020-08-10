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大连：解除封闭，恢复生产生活

2020年08月10日05:06 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报大连8月9日电 （记者王金海）大连市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作指挥部9日表示，虽然疫情防控呈现趋稳向好态势，仍要继续加强联防联控，更加精准开展核酸检测、更加科学有效地救治病患，更加严格抓好社区和村屯管控，持续推动疫情防控各项工作落实落细，全力以赴夺取疫情防控全面胜利。

　　大连部分疫情地区目前已开始有序恢复生产生活。自8月6日西岗区工人村社区解除封闭后，金普新区站前街道盛滨社区、先进街道桃园社区从7月25日划定为中风险地区后，已连续14天内无新增本土确诊病例，社区组织全员新冠病毒核酸排查，结果均为阴性。根据《传染病防治法》、国务院联防联控机制精准防控要求及疾控专家评估意见，8月8日起解除封闭，恢复正常生产生活。大连市要求解除封闭后，广大市民不能放松警惕，要持续做好每日健康监测、出入小区坚持测量体温、服从小区工作人员管理，提高自我防护意识和能力。

　　大连目前在完成“应检尽检”的基础上，着重提高了对重点人群核酸检测频次。8月5日，完成对金普新区、甘井子区等重点人员的精准检测，结果均为阴性。8月8日当日，对重点人员完成核酸检测1.5万余人。

(责编：许晓华、李轶群)


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