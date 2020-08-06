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大连疫情防控形势趋稳向好

2020年08月06日08:28 来源：人民网－人民日报

本报大连8月5日电  （记者王金海）截至8月4日24时，大连累计确诊病例89例，其中轻型病例12人，普通型病例75人，重型病例2人。8月4日，大连3例本地无症状感染者出院。大连全市疫情防控呈现趋稳向好态势。

大连城乡已核酸检测690余万人份，受前几日降雨等因素影响，北部地区还有个别核酸检测收尾工作尚未完成，将在北部地区的城区和各个乡镇均保留一个采样点，继续做好收尾工作。大连继续安排检测组对城市、乡镇进行流动筛查，做好数据整理汇总，对未进行核酸检测人员进行补检，做到检测全覆盖。

大连全力做好医疗救治工作，加强医护力量和医疗资源统筹，在科学精准救治上下功夫，提高治愈率。国家、省专家搭建了医疗、护理、院感的整建制管理团队，长期从事重症医学等专业的专家和有援助武汉抗疫经历的专家组成市级专家组，24小时驻中心指导、会诊。220名医护人员进驻大连市第六医院隔离病区开展工作，近百名具有丰富救治工作经验的医务人员参与医疗救治工作。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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