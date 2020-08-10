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夏天多出点汗 没毛病

2020年08月10日04:26 来源：北京青年报

随着生活水平不断提高，人们的生活越发安逸，出入有车代步，出门防晒打伞遮阳，居室和办公环境有空调，即便是夏天有人也会感到自己长时间不怎么出汗了。

每个成年人全身约有200万~500万个汗腺，出汗是人体的正常生理反应，也是维持体温恒定的重要环节。汗液的排出,有调节体温的作用,同时也能排出体内部分代谢废物。长期使用空调、缺乏运动，让现代人的毛孔常常处于闭塞状态。进入夏季，建议主动出汗。在生活中，不妨试试以下几招：

运动前喝热水、热粥 运动前喝杯热水或热粥，让毛孔进入蓄势待发、将开未开的状态，再锻炼一段时间，就能让毛孔全部打开，汗出透了，一通百通。但运动后一定不要马上吹空调、风扇、冷饮或洗凉水澡，要耐心等汗消退。

巧用生姜促汗出 古人云“冬吃萝卜夏吃姜，不用大夫开药方”，生姜既散寒暖脾胃，又走表开汗孔。不得不在空调环境上班的人，可以每天清晨喝生姜水，比如茶叶加生姜片泡水、生姜红枣水、生姜红糖水等，有助于促进排汗。也可静止一小时，如：给自己制定一个计划，每天定时关掉空调，静静地坐一个小时，培养身体主动出汗的能力。

利用休息时间晒15分钟太阳 夏日阳光是人体主动出汗最佳的动力，每天上午9至10点和下午4至5点，晒15分钟左右太阳，并做一些简单的舒展运动，能使身体能量逐渐被激活，有助于提高机体免疫力。

经常快步行走 每次约30至60分钟，感到有微汗即可，如果室外有风，需要注意出汗后，不要急于在外减掉衣服，防止风邪趁机侵入人体。

除了患有心力衰竭等严重疾病的人群外，大多数人都适合依据自己的身体条件主动出汗。需要注意不能一味地追求多出汗，户外活动，要因人而异，不可过劳。出汗后切忌喝冰镇饮料，要适当补充常温白开水或淡盐水，少量多次摄入。若长期出汗异常一定要去正规医院进行诊治。

文/申子龙(北京中医医院)

(责编：许晓华、李轶群)


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