主讲人：广东省第二人民医院产前诊断中心主任 魏佳雪

孕育一个健康的宝宝是每个家庭的梦想，但怀胎10月的过程中，不少孕妇难免会遇到疾病困扰，需要用药，但又害怕影响胎儿健康。

狭义的孕期用药是指怀孕期间母体用药的选择。事实上，备孕期间、妊娠期间、哺乳期间用药都可能对孩子造成影响，科学用药尤为重要。

女性从备孕期，用药就应谨慎。1.受精前及受精时对生殖细胞有毒性的药物，可致生殖细胞畸变或死亡，导致不孕或流产；2.受精卵着床前期服药影响小，除非母体中毒导致早期流产；3.受精后2~8周为胚胎期，此期是器官形成期，药物若“杀伤”了胚胎，可导致流产或畸形；4.妊娠9周后进入胎儿期，此时除中枢及生殖系统需进一步发育外，多数器官已经形成，药物反应主要不是致畸而是毒性反应。

有些药物确定会影响生殖细胞质量，比如抗肿瘤药物“烷化剂”，例如环磷酰胺；降压药“钙通道阻滞剂”；西米替丁、秋水仙碱、皮质类固醇、环孢霉素、红霉素、庆大霉素、美沙酮、新霉素、呋喃妥英、苯妥英、柳氮磺胺吡啶、四环素、甲硫哒嗪等。如果备孕期间不小心使用过以上药物，最好及时向医生咨询。

在妊娠期，并不是不能用药，应明确几个原则：用药必须有明确指征，避免不必要用药；根据病情在医师指导下用药；单独用药，避免联合用药；尽量避免在停经5~12周使用；选择最低的有效剂量和最短疗程；孕期用药是为了控制症状，而不是根治疾病。如果必须用药，可以参考以下建议。

补钙与补铁。中国人的饮食结构中奶制品不足，孕期容易钙摄取不足，可每日补充摄入500~600毫克钙片。如果饮食中奶制品充足，也可选择食补。补铁则推荐铁剂。

皮肤过敏。一般的皮肤过敏可考虑使用含有低浓度糖皮质激素类软膏，例如丁酸氢化可的松、糠酸莫米松、炉甘石洗剂。

退烧药物。低烧不推荐用药，但如果达到38.5℃，特别≥39℃的话，最好使用解热镇痛药，对胎儿比较安全的解热镇痛药物是对乙酰氨基酚。孕早期禁用含伪麻黄碱的感冒药，如利巴韦林等。

抗生素。阿莫西林等青霉素类、头孢类和阿奇霉素是3种对胎儿无明显不良影响的抗生素。一般的病毒性感冒不推荐使用抗生素，如必须使用药物，推荐奥司他韦。另外，阴道真菌感染的孕妇可使用抗真菌药物“克霉唑”。

痔疮。如果孕妇被痔疮困扰，可考虑肛门塞药，建议使用对胎儿无不良影响的复方角菜酸酯栓。

便秘。首选乳果糖，次选开塞露。

如果处于哺乳期，必要时可使用的药物有：

解热镇痛药：对乙酰氨基酚（扑热息痛）、布洛芬。

抗生素：氟康唑、咪康唑、克霉唑、青霉素类（例如阿莫西林、氨苄西林）、头孢类、红霉素类。

抗组胺类（抗过敏）：氯雷他定、盐酸非索非那定。

胃肠道药：法莫替丁、西咪替丁。

抗抑郁药：帕罗西汀、盐酸舍曲林、氟伏沙明。

麻醉药：布比卡因、利多卡因。

其他药物：比如肝素和低分子肝素、胰岛素、左旋甲状腺素、疫苗（黄热病疫苗除外）。

总之，孕期用药并没想象中那么可怕，切不可因为害怕而逃避用药、耽误病情。但也要避免不必要的用药，用药前应及时就医并遵医嘱。▲