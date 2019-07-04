十月怀胎是准妈妈们必须要经历的重要阶段。为了肚里胎宝宝的安全，孕妈活动外出受限，但考虑到心情愉悦，适当的旅行又必不可少。首都医科大学附属北京妇产医院产科主任医师丁新表示，出游并非孕期绝对禁忌，关键是要根据时间和身体状况选择。

孕早期：不宜出行。一般来说，怀孕头3个月，胚胎仍不稳定，流产、胚胎停育的风险较大，因此不建议外出旅行。尤其是在怀孕6~7周前，如果在还不能排除宫外孕、不能确定胚胎发育完好的情况下，更不建议孕妈出行。此时期出行，旅途疲惫、休息不好、发生拥挤碰撞等都可能导致流产。

孕中期：适当出游。13~28周为孕中期，这个阶段无论孕妈还是胎儿情况都相对稳定，也是整个孕期最安全的时段，可以适当出去游玩，但出行距离不宜过远。一般情况下，乘车出行最好不超过3小时，途中尽量每隔1~2小时起身活动一下, 避免久坐导致孕妇发生血栓；外出时避开人流高峰，一定要有家人陪同；出游行程不要太紧凑，注意休息；旅游前了解附近医院的位置，以备不时之需。

孕晚期：近距离散心。孕晚期是指孕28周后，建议选择周边郊区度假或附近公园游玩。因为这一时期孕妇可能会出现早产、胎膜早破等临产的可能，去较远的地方游玩，一旦有紧急情况无法及时就医。尤其36周后，即便再近也不建议外出，必要时需入院待产。▲