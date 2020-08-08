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避免暴发聚集性疫情 巴西里约跨年庆典将分散举行

2020年08月08日08:29 来源：中国新闻网

中新网8月7日电 据南美侨报网报道，巴西里约热内卢市政厅5日宣布，今年跨年庆典不在科帕卡巴纳海滩集中举行，将在城市不同地点分散举行，以避免暴发聚集性疫情。此外，跨年活动还应包括对新冠肺炎死亡患者默哀，并向医生和其他专业人员致敬的环节。

据报道，自1976年起，每年12月31日，科帕卡巴纳海滩都会举行盛大的烟花表演，近200万人一同庆祝新年的到来。为避免大型聚集性感染，里约市政厅宣布今年的跨年庆典将分散举行。

根据市长马塞洛·克里维拉的说法，今年在科帕卡巴纳之外的其他地区，例如基督像所在景区、博塔弗戈海滩和巴拉达蒂茹卡海滩等，也将举行跨年烟花表演。市长强调，该措施旨在“防止大规模传染”。

里约市政厅还表示，除烟花表演外的其他跨年活动细节还在讨论中。

其实，科帕卡巴纳以外地区的跨年活动并不是首次举行。例如，2019年，弗拉门戈海滩、帕克塔岛、总督岛马杜雷拉公园等地都在12月31日晚上，进行了持续5至15分钟的烟花秀。

(责编：许心怡、崔元苑)


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