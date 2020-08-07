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日本多措并举应对疫情反弹

本报驻日本记者  刘军国

2020年08月07日08:33 来源：人民网－人民日报

日本新冠肺炎疫情近来出现反弹。据日本广播协会电视台统计，日本8月5日新增确诊病例1343例，累计确诊病例达42799例。8月以来，日本仅有一天单日新增确诊病例低于1000例。政府不断加强措施应对疫情反弹，日本厚生劳动大臣加藤胜信表示，如果病毒感染出现暴发式增长，日本不排除再次宣布全国进入紧急状态的可能性。

近期，东京地区聚集性感染病例增多。东京都政府从3日起，要求当地提供酒类饮料的餐饮店及所有歌厅缩短营业时间，店铺张贴相关标识。东京都新桥地区有很多深受上班族喜欢的小餐馆，记者注意到，晚10点之后，很多餐馆已按照政府要求按时打烊。

日本其他地方政府根据当地具体情况加强防疫管理。冲绳县已经宣布进入紧急状态，要求民众1日至15日避免非必要外出及跨县移动。爱知县4日宣布进入紧急状态。岐阜县和三重县将于近日宣布进入紧急状态。越来越多地方政府要求餐馆缩短营业时间，民众减少不必要的外出。

当前，日本正处于暑期旅游旺季。在静冈县热海市的海水浴场，佩戴口罩及面罩的工作人员反复向游客宣讲注意事项。热海市政府在海水浴场入口安装了3台人工智能摄像头，自动统计入场人数，市政府官网上实时显示海水浴场的入场人数，供游客参考。由于担心海水浴场人员密集，千叶县、神奈川县、大阪府等5个府县决定今年夏天不开放海水浴场。日本海上保安厅统计，今年有近四成海水浴场选择不开放。

日本政府再次呼吁相关企业提高远程办公比例。环境省3日决定，将远程办公地点由家里扩至国立公园内、观光地住宿设施及酒店。分析人士认为，这将有助于推进在度假地办公的“办公休假”，同时缓解因游客减少给地方经济带来的冲击。

（本报东京8月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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