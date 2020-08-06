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冰淇淋有不少“健康替身”

2020年08月06日09:07 来源：人民网-生命时报

天津医院营养科营养师 康瑞雪

又到了吃冰淇淋的季节，但因为高糖高热量，它常常被营养专家嫌弃。其实，冰淇淋有很多“健康替身”，比如冻酸奶、冻榴莲、冻芒果等。

冻酸奶是将酸奶冷冻以后得到的奶制品，还可以加入水果或者坚果。酸奶富含优质蛋白质和钙，以及有利于肠道健康的益生菌。水果的加入，会带来一些维生素、矿物质和膳食纤维。而坚果可以提供多种有益脂肪酸、矿物质、维生素E和B族维生素。因此，冻酸奶结合了酸奶、水果和坚果的营养健康功效和冰淇淋的绵滑冰爽，适合绝大多数人群。冻酸奶的制作方法比较简单，将酸奶倒入碗中或者盘中，根据口味放入切好的水果丁(片)和坚果丁，盖上保鲜膜或者盖子，放入冰箱冷冻层，冻至凝固即可。

此外，有些水果冷冻后也可以代替冰淇淋，比如香蕉、榴莲、芒果和牛油果等。这种“冰淇淋”原料只有水果，所以热量相对较低，营养密度较高。制作方法也很简单：将水果切成硬币大小的块，放到容器中密封，再放入冰箱冷冻至少2个小时。取出后，用搅拌机将水果块打碎，装入冰淇淋模具中，重新冻成固体，香蕉、榴莲、牛油果等含水量较少的水果能打出不输奶油的细腻口感。如果想方便一点，直接将水果放入冰箱冻起来也行。最后，需要特别提醒的是，即使是这些比较健康的“冰淇淋”，也要控制吃的量和频率。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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